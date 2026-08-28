10 миллиардов гривен убытков: австрийская UNIQA отказывается платить украинским энергетикам

Украинские компании "Виндкрафт Таврия" и "Виндкрафт Каланчак", владеющие ветровыми электростанциями в Херсонской области, пытаются через суд получить страховое возмещение за утраченные активы. Ответчиком по делу выступает страховая компания УНИКА, входящая в состав австрийской UNIQA Insurance Group.

Почему возник спор со страховщиком

В общей сложности украинские энергетики требуют от страховщика более 10 миллиардов гривен. Причиной исков стала потеря контроля над ветровыми электростанциями, пишет УНИАН.

Известно, что один из крупнейших споров касается компании "Виндкрафт Таврия". Ранее суд первой инстанции обязал страховщика выплатить более 2,5 миллиарда гривен, однако апелляционный суд отменил это решение. Теперь дело рассматривает Верховный Суд.

По сути, конфликт возник вокруг того, должен ли страховщик компенсировать компаниям утрату контроля над имуществом в результате российской оккупации:

Украинские предприятия требуют страховых выплат, поскольку фактически лишились возможности контролировать свои энергетические активы.

Вместо этого дело дошло до высшей судебной инстанции, а окончательного решения о выплате компенсации пока нет.

Особое внимание к процессу проявляет австрийская сторона. В 2025 году Посольство Австрии в Украине направило в суд ноту с просьбой разрешить своему представителю присутствовать на заседаниях в качестве наблюдателя. В посольстве объяснили это "значимостью процесса для инвестиционной привлекательности Украины".

К делу также привлекло внимание встреча посла Австрии Роберта Мюллера с председателем Верховного Суда Станиславом Кравченко.

В деле также возникали вопросы относительно судей

Судебный процесс сопровождался и отдельными ситуациями, связанными с возможным конфликтом интересов. В частности, судья Верховного Суда Олег Случ заявил о самоотводе из-за дружеских отношений с представителем UNIQA.

В то же время представители "Виндкрафт" на одном из этапов рассмотрения просили отвести судью, расценивая действия австрийской стороны как возможное давление.

В материале также упоминаются контакты австрийского посла с бывшей заместительницей главы Офиса президента Ириной Мудрой, которые, по данным отдельных источников, были зафиксированы НАБУ в рамках операции "Фемида". Однако официального подтверждения этих данных со стороны антикоррупционных органов пока нет.

Решение может иметь последствия не только для страховщика

Владельцами "Виндкрафт" являются граждане Швеции Карл Олоф Ричард Стурен и Йохан Свен Ричард Боден. Компания работала в Украине еще до полномасштабного вторжения, а на открытии Новотроицкой ВЭС в 2017 году присутствовала государственный секретарь МИД Швеции Эва Сведлинг.

Кроме того, утраченное энергетическими компаниями имущество находится в залоге у украинских банков, в частности у "Ощадбанка". Поэтому исход спора может повлиять не только на самих владельцев ВЭС и страховщика, но и на интересы кредиторов. В настоящее время окончательную точку в споре должен поставить Верховный Суд.