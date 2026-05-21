Возможные льготы и штрафы: в Украине готовят новые правила для супермаркетов

В Украине в рамках адаптации к стандартам ЕС могут ввести систему фудбанкинга. Это механизм, по которому супермаркеты будут обязаны передавать продукты с почти завершенным сроком годности благотворительным организациям, а не выбрасывать их.

Что такое фудбанкинг и как он работает?

Подобная система уже работает во Франции, Чехии и ряде других стран ЕС, пишет "РБК-Украина".

Суть инициативы заключается в сокращении пищевых отходов. Вместо того чтобы выбрасывать продукты, срок годности которых подходит к концу, магазины должны передавать их благотворительным организациям – так называемым "банкам еды".

Далее такие продукты будут распределять среди людей, которые нуждаются в помощи. Юрист Дина Дрыжакова объясняет, что для украинского рынка это будет серьезное изменение.

Дина Дрыжакова Руководитель юридической компании "Prima Leader Group" Инициатива является прогрессивной и неизбежной в рамках интеграции в ЕС, однако для торговых сетей она не будет простой.

Для бизнеса будут как льготы, так и штрафы

Новые правила могут предусматривать как финансовые стимулы, так и наказания для магазинов. Если супермаркет передает продукты на благотворительность:

он может получить налоговые льготы;

операции могут освободить от НДС;

могут отменить налог на прибыль с такой передачи.

Раньше бесплатная передача товаров юридически считалась "продажей за ноль гривен" и могла дополнительно облагаться налогом,

– объясняет Дрыжакова.

В то же время магазины, которые будут утилизировать пригодную пищу вместо передачи людям, рискуют получить административные штрафы. Такое наказание уже действует во Франции.

Какие продукты можно передавать в фудбанки?

В законодательстве планируют четко разделить два типа маркировки:

Можно передавать: продукты с пометкой "Лучше употребить до" (товары, которые могут потерять идеальный вкус или текстуру, но остаются безопасными для потребления)

Запрещено передавать: продукты с маркировкой "Употребить до" (после этой даты товар считается потенциально опасным и должен быть утилизирован).

Почему супермаркеты могут быть против и какие есть риски?

Несмотря на налоговые льготы, для торговых сетей это будет означать дополнительные расходы и изменение внутренних процессов. Среди главных вызовов:

Отдельные зоны хранения для продуктов под раздачу – чтобы они не смешивались с обычным браком;

Автоматизированный учет – IT-система должна сигнализировать, например, за 48 часов до окончания срока, что товар надо переместить в зону фудбанка;

Дополнительные расходы на персонал – сортировки, упаковки и оформления документов будут занимать рабочее время.

Отдельно придется ждать изменений в Налоговый кодекс и разрабатывать новые формы внутренней документации, чтобы налоговая не трактовала благотворительную передачу как скрытую продажу,

– говорит юрист.

Эксперты предупреждают, что украинские покупатели могут неоднозначно воспринимать передачу продуктов "на грани просрочки".

Поврежденная упаковка или подгнившие овощи под видом благотворительности – прямая дорога к скандалу в медиа и соцсетях,

– добавила Дрыжакова.

Именно поэтому супермаркетам придется тщательно контролировать качество товаров, которые передаются фудбанкам.

Что делать магазинам уже сейчас?

По словам адвоката Дрыжаковой, владельцам магазинов уже сейчас стоит:

Проанализировать остатки товаров. Найти надежные благотворительные фонды для потенциального партнерства. Готовить юридический отдел к новым правилам учета и списания.

Что это значит?

Для Украины это может стать:

еще одним шагом к стандартам ЕС;

способом сократить пищевые отходы;

новым механизмом социальной помощи;

серьезным изменением для ритейла.

В то же время бизнесу придется адаптировать внутренние процессы и инвестировать в новую систему учета и логистики.

Какой прогноз? Скорее всего, сначала введут налоговые стимулы, а дальше – обязательные правила передачи. После этого могут появиться штрафы за утилизацию пригодной пищи.

Обратите внимание! Фудбанкинг может кардинально изменить подход украинских супермаркетов к продуктам с истекшим сроком годности. Для покупателей это шанс сократить пищевые потери и поддержать нуждающихся, а для бизнеса – новые правила игры, дополнительные расходы и риск штрафов.

Как такая схема работает в Польше?

Польша уже несколько лет активно развивает систему фудбанкинга – механизм, по которому супермаркеты и производители передают продукты с коротким сроком годности благотворительным организациям вместо утилизации, пишет Banki Zywnosci.

Сегодня по всей стране работает 31 банк продовольствия. Через эту систему помощь получают около 1,5 миллиона человек, которые не могут самостоятельно обеспечить себя продуктами. Речь идет о:

малообеспеченных семьях;

пенсионерах;

матерях-одиночках;

людях в кризисных жизненных ситуациях;

бездомных;

лиц с инвалидностью.

В польской модели супермаркеты передают некоммерческие продукты – те, которые уже не могут продаваться, но остаются безопасными.

Это могут быть товары с поврежденной упаковкой, коротким сроком годности или неидеальным внешним видом. После сбора их доставляют на склады банков продовольствия, где продукты проверяют, сортируют и хранят в надлежащих условиях.

Фудбанки не раздают продукты непосредственно людям. Они работают через партнерские организации – благотворительные фонды, бесплатные столовые, социальные центры, религиозные организации и другие структуры помощи. Именно эти организации формируют продуктовые наборы или готовят горячие блюда и передают их людям в конкретных регионах, нуждающимся в поддержке.

Как работает фудбанкинг в Чехии?

В Чехии система фудбанкинга уже давно перешла из стадии эксперимента в полноценную государственную модель помощи. Об этом во время круглого стола по фудбанкингу рассказал председатель Чешской федерации продовольственных банков Алеш Славичек, пишет УНИАН.

Система работает на законодательном уровне с 2018 года и обязывает торговые сети передавать пригодные продукты на благотворительность вместо утилизации В настоящее время чешская организация фудбенкинга считается одной из самых развитых в Центральной Европе.

Алеш Славичек Председатель Чешской федерации продовольственных банков У нас работает 15 региональных банков, один большой центральный хаб и 1150 общественных организаций сотрудничают с нами. В Чехии проживает 11 миллионов человек – 10% из них на грани бедности, по данным властей. Общественные организации говорят, что все 20% – а это 2 миллиона.

Только за прошлый год чешская сеть продовольственных банков поддержала более 400 тысяч человек. Большинство получателей помощи – это матери-одиночки и пожилые люди (62%). Также система позволила спасти и передать на нужды людей около 17,4 тысячи тонн продуктов.

Финансирование частично обеспечивает государство: около 5 миллионов евро государственной поддержки превратились в помощь объемом более 31 миллиона евро в виде переданных продуктов.