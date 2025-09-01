С 1 сентября США отменили беспошлинный режим на посылки стоимостью до 800 долларов, но украинские предприниматели смогут и в дальнейшем отправлять товары на платформы Amazon, Etsy, eBay и Shopify благодаря специальной процедуре от "Укрпочты".

Цены вырастут?

Уже более 4 000 первых посылок успешно прошли таможенный контроль в США и направляются к клиентам. Цены на товары для американских покупателей вырастут примерно на 10%, сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, передает 24 Канал.

Сегодня, 1 сентября, волновались не только школьники из-за начала учебного года, но и тысячи украинских экспортеров, ведь вступили в силу новые таможенные правила США,

– отметил он.

Какие новые таможенные правила?

Президент США Дональд Трамп отменил беспошлинный лимит на посылки в 800 долларов, под который ранее подпадали более 98% почтовых отправлений. Теперь уплате пошлин подлежат все коммерческие отправления, за исключением документов (письма, газеты, открытки) и подарков стоимостью до 100 долларов. Поэтому большинство европейских почтовых операторов временно прекратили доставку в США.

Важно отметить, что! "Укрпочта" смогла ввести специальную процедуру, что позволяет украинским предпринимателям продолжать работу на американском рынке, получив конкурентное преимущество перед компаниями из Европы.

Нашей международной команде вместе с партнерами удалось за 7 дней достичь соглашения, благодаря которому украинские экспортеры продолжат торговлю на Amazon, Etsy, eBay и Shopify,

– пояснил Смелянский.

Какими будут стоимость и тарифы?

Из-за новых правил украинские товары для американских потребителей подорожают примерно на 10%. Также тарифы на доставку вырастут в среднем на 1,5 – 3 доллара, в зависимости от веса и категории отправления.

В то же время некоторые изменения работают в пользу украинского бизнеса:

более 90 европейских стран поставили доставку в США на паузу, что дает украинским предпринимателям возможность занять нишу;

таможенная ставка для Украины составляет 10%, что является самой низкой среди европейских стран (другие – 15–25%, Швейцария – 39%).

"Укрпочта" берет на себя расходы?

Хотя США обязали почтовых операторов собирать таможенные платежи на территории страны-отправителя, "Укрпочта" не будет вводить дополнительных сборов для отправителей. "

Все расходы мы берем на себя, включая договоренности с авиалиниями, которые тоже ограничили прием почты в США,

– подчеркнул Смелянский.

Для сравнения, "Новая почта" предлагает отправителям выбирать, кто платит пошлину – отправитель или получатель. Стоимость пошлины для украинских товаров составляет 10% от стоимости отправления, а брокерские услуги – от 25 долларов, если платит получатель.

Как отреагировали в правительстве?

Вице-премьер-министр Алексей Кулеба подчеркнул, что сохранение доставки посылок в США является важным для экономической устойчивости страны и рабочих мест. Ежемесячно "Укрпочта" обрабатывает около 350 тысяч экспортных отправлений, половина из которых направляется в США.

"За каждой посылкой стоит украинская семья, которая благодаря онлайн-продажам может работать и поддерживать экономику даже в сложные времена", – отметил Кулеба.

Что этому предшествовало?