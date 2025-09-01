З 1 вересня США скасували безмитний режим на посилки вартістю до 800 доларів, але українські підприємці зможуть і надалі відправляти товари на платформи Amazon, Etsy, eBay та Shopify завдяки спеціальній процедурі від "Укрпошти".

Ціни зростуть?

Уже понад 4 000 перших посилок успішно пройшли митний контроль у США та прямують до клієнтів. Ціни на товари для американських покупців зростуть приблизно на 10%, повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає 24 Канал.

Сьогодні, 1 вересня, хвилювалися не лише школярі через початок навчального року, а й тисячі українських експортерів, адже набули чинності нові митні правила США,

– зазначив він.

Які нові митні правила?

Президент США Дональд Трамп скасував безмитний ліміт на посилки в 800 доларів, під який раніше підпадали понад 98% поштових відправлень. Тепер сплаті мит підлягають усі комерційні відправлення, за винятком документів (листи, газети, листівки) та подарунків вартістю до 100 доларів. Через це більшість європейських поштових операторів тимчасово припинили доставку до США.

Важливо! "Укрпошта" змогла запровадити спеціальну процедуру, що дозволяє українським підприємцям продовжувати роботу на американському ринку, отримавши конкурентну перевагу перед компаніями з Європи.

Нашій міжнародній команді разом із партнерами вдалося за 7 днів досягти угоди, завдяки якій українські експортери продовжать торгівлю на Amazon, Etsy, eBay і Shopify,

– пояснив Смілянський.

Якими будуть вартість та тарифи?

Через нові правила українські товари для американських споживачів подорожчають приблизно на 10%. Також тарифи на доставку зростуть у середньому на 1,5 – 3 долари, залежно від ваги та категорії відправлення.

Водночас деякі зміни працюють на користь українського бізнесу:

понад 90 європейських країн поставили доставку до США на паузу, що дає українським підприємцям можливість зайняти нішу;

митна ставка для України становить 10%, що є найнижчою серед європейських країн (інші – 15–25%, Швейцарія – 39%).

"Укрпошта" бере на себе витрати?

Хоча США зобов’язали поштових операторів збирати митні платежі на території країни-відправника, "Укрпошта" не вводитиме додаткових зборів для відправників. "

Усі витрати ми беремо на себе, включно з домовленостями з авіалініями, які теж обмежили прийом пошти до США,

– наголосив Смілянський.

Для порівняння, "Нова пошта" пропонує відправникам обирати, хто сплачує мито – відправник чи отримувач. Вартість мита для українських товарів становить 10% від вартості відправлення, а брокерські послуги – від 25 доларів, якщо платить отримувач.

Як відреагували в уряді?

Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба підкреслив, що збереження доставки посилок до США є важливим для економічної стійкості країни та робочих місць. Щомісяця "Укрпошта" обробляє близько 350 тисяч експортних відправлень, половина з яких прямує до США.

"За кожною посилкою стоїть українська родина, яка завдяки онлайн-продажам може працювати та підтримувати економіку навіть у складні часи", – зазначив Кулеба.

