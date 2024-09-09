Сколько платит бизнес за электроэнергию в 2024 году

С 1 июня для предпринимателей существенно повысили тариф на электроэнергию, который вырос более чем вдвое. Сколько сейчас платит за свет бизнес, читайте дальше.

Цены света для предпринимателей

В вечерние часы пик тарифы выросли на 20%, а в ночное время цены повысились более чем вдвое. При этом, минимальная предельная цена составляет 10 гривен за мегаватт-час.

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Максимальные предельные тарифы распределены следующим образом:

С 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 17:00 – 5 600 гривен за мегаватт-час;

С 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 – 6 900 гривен за мегаватт-час;

С 17:00 до 23:00 – 9 000 гривен за мегаватт-час.

В то же время цены на балансирующем рынке несколько иные. Сейчас они составляют: