Цены света для предпринимателей
В вечерние часы пик тарифы выросли на 20%, а в ночное время цены повысились более чем вдвое. При этом, минимальная предельная цена составляет 10 гривен за мегаватт-час.
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Максимальные предельные тарифы распределены следующим образом:
- С 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 17:00 – 5 600 гривен за мегаватт-час;
- С 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 – 6 900 гривен за мегаватт-час;
- С 17:00 до 23:00 – 9 000 гривен за мегаватт-час.
В то же время цены на балансирующем рынке несколько иные. Сейчас они составляют:
- с 00:00 до 07:00 – 6 600 гривен за мегаватт-час;
- с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – 8 250 гривен за мегаватт-час;
- с 17:00 до 23:00 – 10 000 гривен за мегаватт-час;
- с 23:00 до 00:00 – 8 250 гривен за мегаватт-час.