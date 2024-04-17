"Новая Почта" снизила тариф для бизнеса: как воспользоваться услугой

Компания "Новая почта" сообщила о снижении тарифов на доставку на 5% для всех бизнес-клиентов, которые выбирают ее складские логистические услуги.

Как воспользоваться новым тарифом

Для того, чтобы воспользоваться сниженным тарифом на доставку, нужно стать бизнес-партнером "Новой почты" и подписать договор на услуги фулфилмента.

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Что такое фулмилмент Фулфилмент – это хранение товаров, обработка и упаковка заказов, а также доставка в любое место удобное для клиента. Фулфилмент-склады размещаются прямо на сортировочных терминалах.

Согласно сайту компании, базовая стоимость услуг варьируется от 15 гривен для документов и до 40 гривен для большой посылки весом до 30 килограммов. Сутки хранения стоит одинаково – 15 гривен. А базовая стоимость услуг для паллетированного груза стартует от 80 гривен для 500 килограмм. Для такого груза хранения стоит 10 гривен в сутки.

Какие нововведения ввели

Кроме того, чтобы украинский бизнес мог еще быстрее отправлять товары своим клиентам, "Новая почта" ввела ряд нововведений в фулфилменте:

Отныне хранение товаров и обработка заказов на "Новой Почте" происходит на той же локации, что и сортировка отправлений. Таким образом, это сокращает время на обработку и вдвое ускоряет доставку к клиенту.

Фулфилмент-склады будут работать круглосуточно. То есть теперь не только прием, но и обработка и отправка заказов будет происходить круглосуточно без выходных.

Сейчас действует три таких центра – два в Киеве и один во Львове.Если клиент в Киеве закажет товар в 22:15 часов, то уже ночью сотрудники фулфилмента примут этот заказ, упакуют и отправят.