Як скористатися новим тарифом

Для того, аби скористатися зниженим тарифом на доставку, потрібно стати бізнес-партнером "Нової пошти" та підписати договір на послуги фулфілменту.

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Що таке фулфілмент Фулфілмент – це зберігання товарів, обробка та пакування замовлень, а також доставка у будь-яке місце зручне для клієнта. Фулфілмент-склади розміщуються прямо на сортувальних терміналах.

Згідно із сайтом компанії, базова вартість послуг варіюється від 15 гривень для документів і до 40 гривень для великої посилки вагою до 30 кілограмів. Доба зберігання коштує однаково – 15 гривень. А базова вартість послуг для палетованого вантажу стартує від 80 гривень для 500 кілограм. Для такого вантажу зберігання коштує 10 гривень за добу.

Які нововведення запровадили

Окрім того, аби український бізнес міг ще швидше відправляти товари своїм клієнтам, "Нова пошта" запровадила низку нововведень у фулфілменті:

Відтепер зберігання товарів та обробка замовлень на "Новій Пошті" відбувається на тій самій локації, що і сортування відправлень. Таким чином, це скорочує час на обробку та вдвічі пришвидшує доставку до клієнта.

Зауважте! Зараз діє три таких центри – два у Києві та один у Львові.

Фулфілмент-склади працюватимуть цілодобово. Тобто тепер не тільки приймання, а й обробка та відправлення замовлень відбуватиметься цілодобово без вихідних.

Наприклад! Якщо клієнт у Києві замовить товар о 22:15 годині, то вже вночі співробітники фулфілмента приймуть це замовлення, запакують та відправлять.