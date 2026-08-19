Мобильные тарифы в Украине стремительно растут: почему украинцы на самом деле платят операторам

Мобильный тариф в Украине сегодня – это не только оплата звонков и интернета. Из-за войны у операторов возникают значительные дополнительные расходы на поддержание сети: генераторы, топливо, ремонт и т. д.

Почему мобильные операторы повышают цены на тарифы

Одна из основных дополнительных статей расходов – обеспечение работы базовых станций во время отключений электроэнергии. Эти расходы формируют себестоимость тарифов на мобильную связь, рассказал телеком-аналитик Александр Глущенко OBOZ.UA.

Например, "Киевстар" заявляет о 261 тысяче аккумуляторов и около 10 тысяч генераторов. По данным компании, вся ее сеть имеет резервное питание. В то же время расходы возникают не только при закупке оборудования.

Все это, конечно, закладывается в тариф. И топливо, и персонал, и батареи, и генераторы, и инверторы, и солярка, и техническое обслуживание,

– пояснил Глущенко.

Масштаб таких расходов зависит от продолжительности отключений. "Киевстар" сообщал, что в ноябре 2025 года потребление топлива для генераторов и логистики было более чем в 7,5 раза выше, чем летом.

Во время длительных отключений батареи нужно заряжать. Если электроэнергию подают лишь на несколько часов, они могут не успеть восстановить заряд.

Если отключения по 10 часов, а свет есть только 2–3 часа, то с большой вероятностью в это время все начинают заряжаться. А это приводит к просадке напряжения – и базовая станция просто не успевает зарядиться,

– рассказал Глущенко.

В некоторых случаях сотрудникам операторов приходится приезжать к базовым станциям с генераторами и заряжать оборудование. Это создает дополнительные расходы на топливо, транспорт и персонал.

Война вынуждает восстанавливать сеть

Отдельные расходы связаны с ремонтом и восстановлением поврежденных объектов. На прифронтовых территориях базовые станции и другое телекоммуникационное оборудование могут повреждаться или уничтожаться.

Операторам приходится покупать новое оборудование, доставлять его и проводить монтаж.

И все эти перестройки, все эти ремонты – это же деньги. И все это закладывается в цену,

– отметил эксперт.

Дополнительной проблемой остается дефицит квалифицированных работников. Из-за войны доступного персонала становится меньше, а специалисты, остающиеся на рынке, становятся дороже.

Отключения электроэнергии увеличивают нагрузку на сеть

Во время отключений электроэнергии миллионы людей переходят с домашнего Wi-Fi на мобильный интернет. Из-за этого базовые станции получают значительно больше одновременных подключений.

Конечно, емкости сети на всех не хватает. Этим объясняется, почему порой связь откровенно плохая. Ведь базовые станции рассчитаны на среднее количество одновременно подключенных пользователей,

– отметил Глущенко.

В результате стоимость мобильного тарифа сегодня включает гораздо больше, чем непосредственно передачу голоса и данных.