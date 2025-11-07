До 10 категорий: для кого обязателен техосмотр авто в 2025 году
- В 2025 году техосмотр будет обязательным для всех транспортных средств, используемых в коммерческих или специализированных целях, с разной периодичностью в зависимости от типа авто.
- Новые санкции будут включать ответственность за несоблюдение технических стандартов, таких как неисправные тормозные системы или шины, не соответствующие требованиям.
Техосмотр в Украине обязателен для отдельных категорий авто. Его нужно проходить несколько раз в год, или раз в два года, в зависимости от категории.
Кому нужно проходить техосмотр?
Техосмотр авто является обязательным для всех транспортных средств, используемых в коммерческих или специализированных целях, сообщает 24 Канал со ссылкой на сервисный центр МВД.
К таким категориям относятся:
- Легковые автомобили юридических лиц (зарегистрированные на предприятия, организации и используемые в коммерческих целях)
- Грузовые автомобили (массой более 3,5 тонн, используемые для перевозки грузов);
- Такси;
- Автобусы и микроавтобусы;
- Мотоциклы, прицепы и полуприцепы (с объемом двигателя более 50 кубов);
- Прицепы и полуприцепы (Прицепы, используемые в коммерческих или частных целях, с учетом их массы и назначения);
- Малотоннажные фургоны и грузопассажирские бусы (Автомобили, используемые для перевозки грузов или пассажиров с малой вместимостью);
- Специализированные транспортные средства (Такие как погрузчики, фуры, специализированные грузовые фургоны и другая техника, эксплуатируемая на дорогах общего пользования);
- Коммерческие автомобили (Транспортные средства, используемые для ведения предпринимательской деятельности, доставки товаров или оказания услуг).
Какие документы необходимы для техосмотра?
Для прохождения технического осмотра в 2025 году владельцу авто нужно предоставить:
- Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- Свидетельство о регистрации транспортного средства;
- Документ о полномочиях (для уполномоченных лиц).
Эти документы необходимо предъявить до начала проверки.
Какая периодичность прохождения обязательного технического контроля?
- Для легковых автомобилей, используемых для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли, грузовых авто грузоподъемностью до 3,5 тонны, прицепов к ним – каждые два года;
- Для грузовых автомобилей грузоподъемностью более 3,5 тонны, прицепов к ним и такси – ежегодно;
- Для автобусов и специализированных транспортных средств, перевозящих опасные грузы, независимо от срока эксплуатации – дважды в год.
Если не пройти техосмотр, водителя ждут штрафы. Однако с 2025 года кроме штрафов предусмотрена ответственность за несоблюдение технических стандартов транспортного средства. Это может включать санкции за неисправные тормозные системы, повреждения кузова или шины, не соответствующие требованиям.
Законодательство в отношении автомобилей в Украине
До конца 2025 года легковые и грузовые электроавтомобили освобождены от уплаты НДС. А с января 2026 года за ввоз электромобилей возвращается уплата НДС.
С 2025 года в Дии восстановлено услугу, позволяющую продать авто без посещения сервисного центра МВД или ЦНАПа. Стоимость услуги составляет 350 гривен, дополнительно можно оплатить за физический техпаспорт (405 гривен) и выбор номерного знака (до 360 гривен).
С 2025 года в Украине действует новый закон, позволяющий страховым компаниям самостоятельно устанавливать тарифы на автогражданку. Средняя стоимость страхования в 2025 году для легкового автомобиля колеблется от 2 500 до 10 000 гривен, в зависимости от объема двигателя, места регистрации, компании и льгот.