До 10 категорий: для кого обязателен техосмотр авто в 2025 году

Техосмотр в Украине обязателен для отдельных категорий авто. Его нужно проходить несколько раз в год, или раз в два года, в зависимости от категории.

Кому нужно проходить техосмотр?

Техосмотр авто является обязательным для всех транспортных средств, используемых в коммерческих или специализированных целях, сообщает 24 Канал со ссылкой на сервисный центр МВД.

К таким категориям относятся:

Легковые автомобили юридических лиц (зарегистрированные на предприятия, организации и используемые в коммерческих целях) Грузовые автомобили (массой более 3,5 тонн, используемые для перевозки грузов); Такси; Автобусы и микроавтобусы; Мотоциклы, прицепы и полуприцепы (с объемом двигателя более 50 кубов); Прицепы и полуприцепы (Прицепы, используемые в коммерческих или частных целях, с учетом их массы и назначения); Малотоннажные фургоны и грузопассажирские бусы (Автомобили, используемые для перевозки грузов или пассажиров с малой вместимостью); Специализированные транспортные средства (Такие как погрузчики, фуры, специализированные грузовые фургоны и другая техника, эксплуатируемая на дорогах общего пользования); Коммерческие автомобили (Транспортные средства, используемые для ведения предпринимательской деятельности, доставки товаров или оказания услуг).

Какие документы необходимы для техосмотра?

Для прохождения технического осмотра в 2025 году владельцу авто нужно предоставить:

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

Свидетельство о регистрации транспортного средства;

Документ о полномочиях (для уполномоченных лиц).

Эти документы необходимо предъявить до начала проверки.

Какая периодичность прохождения обязательного технического контроля?

Для легковых автомобилей, используемых для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли, грузовых авто грузоподъемностью до 3,5 тонны, прицепов к ним – каждые два года;

Для грузовых автомобилей грузоподъемностью более 3,5 тонны, прицепов к ним и такси – ежегодно;

Для автобусов и специализированных транспортных средств, перевозящих опасные грузы, независимо от срока эксплуатации – дважды в год.

Если не пройти техосмотр, водителя ждут штрафы. Однако с 2025 года кроме штрафов предусмотрена ответственность за несоблюдение технических стандартов транспортного средства. Это может включать санкции за неисправные тормозные системы, повреждения кузова или шины, не соответствующие требованиям.

Законодательство в отношении автомобилей в Украине