Убытки понесли не все: Forbes назвал 5 миллиардеров, чьи капиталы за год выросли больше всего

Мировые миллиардеры на протяжении 2022 года потеряли около 1,9 триллиона долларов собственного капитала. Тем не менее, есть 5 богачей, чьи состояния совокупно выросли на 93 миллиарда долларов против прошлого года.

Forbes опубликовал имена тех, кто смог увеличить собственный капитал, несмотря на спад фондового рынка, повышение глобальной инфляции и замедление экономического роста. Интересно, что все пять лидеров рейтинга – выходцы из стран Азии.

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Топ-5 миллиардеров, которым удалось увеличить собственный капитал в 2022 году

В прошлом году 4 из 5 лидеров рейтинга, пополнивших собственный капитал больше всего, были выходцами из США. Их основными активами были технологическая и смежные отрасли, в том числе электромобили. В этом году только один богач в списке – Колин Чжэн Хуан из Китая – является технологическим миллиардером.

Нынешняя пятерка, по состоянию на начало декабря, совокупно владеет состоянием в 200 миллиардов долларов, – это почти вдвое больше, чем они имели вместе взятые в конце прошлого года. К слову, богачи из списка родом из таких стран, как Индия, Индонезия и Китай.

1. Гаутам Адани

Гаутам Адани / Фото Adani Group

Индия.133,9 миллиарда долларов.55,1 миллиарда долларов.

Индеец Гаутам Адани является безоговорочным лидером списка миллиардеров в этом году, которым удалось повысить собственный капитал больше всего. В прошлом году бизнесмен занимал вторую строчку рейтинга с приростом состояния в 52,5 миллиарда долларов, уступив лишь Илону Маску.

Акции дочерней компании империи богача Adani Group – Adani Enterprises – выросли на 57% против прошлого года. В мае Adani Group стала вторым по величине производителем цемента в Индии, приобретя индийское подразделение швейцарской Holcim. Кроме того, в начале декабря группа компаний Гаутама Адани стала мажоритарным владельцем одной из крупнейших телевизионных медиагрупп Индии New Delhi Television Ltd.

2. Лоу Так Квонг

Лоу Так Квонг / Фото Muhammad Fadli / Forbes Asia

Индонезия.18,6 миллиарда долларов.16 миллиардов долларов.

Компания Квонга, которого называют угольным королем Индонезии, продемонстрировала стремительный рост в течение года, несмотря на скептические оценки аналитиков. Акции Bayan Resources в 2022 году выросли втрое благодаря увеличению спроса на уголь после полномасштабного вторжения России в Украину.

Миллиардер, владеющий большинством акций Bayan Resources, в настоящее время является вторым самым богатым человеком в Индонезии, тогда как в конце прошлого года занимал лишь 18-е место.

3. Колин Чжэн Хуан

Колин Чжэн Хуан / Фото Qilai Shen / Bloomberg

Китай.31,6 миллиарда долларов.

11,1 миллиарда долларов.

Несмотря на экономические проблемы Китая и очередной всплеск пандемии COVID-19 в стране, гигант электронной коммерции Колина Хуана Pinduoduo продемонстрировал стремительный рост. Компания, акции которой котируются на нью-йоркской Nasdaq, сообщила об увеличение доходов на 65% в третьем квартале этого года. В целом акции Pinduoduo в 2022 году выросли на 35%.

4. Ву Илин

Ву Илин / Фото Newscom

Китай.6,8 миллиарда долларов.4,1 миллиарда долларов.

Рост состояния Илина в этом году связан с Lianhua Qingwen – растительным препаратом против COVID-19, разработанным его шэньчжэнской компанией Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical. В течение года акции компании выросли на 61%, на фоне новой вспышки коронавируса в Китае.

5. Рави Джайпурия

Рави Джайпурия / Фото Anay Mann / Forbes

Индия.9,3 миллиарда долларов.

3,9 миллиарда долларов.

Джайпурия возглавляет RJ Group – многонациональный конгломерат, занимающийся производством напитков и отраслью здравоохранения. Подразделение Varun Beverages, которое, в частности, разливает напитки PepsiCo, продемонстрировал рост акций более чем вдвое на фоне повышения продаж и прибыли.

Еще одно предприятие богача, Devyani International Limited, владеющее заведениями KFC, Pizza Hut и Costa Coffee по франшизе, также находится на подъеме – акции компании выросли на 12% в течение года.