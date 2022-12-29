Збитків зазнали не всі: Forbes назвав 5 мільярдерів, чиї статки впродовж року зросли найбільше

Світові мільярдери впродовж 2022 року втратили загалом близько 1,9 трильйона доларів власного капіталу. Проте, є 5 багатіїв, чиї статки сукупно зросли на 93 мільярди доларів проти минулого року.

Forbes опублікував імена тих, хто зміг збільшити власний капітал попри спад фондового ринку, підвищення глобальної інфляції та уповільнення економічного зростання. Цікаво, що усі п'ять лідерів цьогорічного рейтингу – вихідці з країн Азії.

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Топ-5 мільярдерів, яким вдалось збільшити власний капітал у 2022 році

Минулого року 4 з 5 лідерів рейтингу тих, хто поповнив власний капітал найбільше, походили з США. Їхніми основними активами були технологічна та суміжні галузі, зокрема електромобілі. Цьогоріч лише один багатій у списку – Колін Чжен Хуан з Китаю – є технологічним мільярдером.

Нинішня п'ятірка, станом на початок грудня, сукупно володіє статками у 200 мільярдів доларів, – це майже вдвічі більше, ніж вони мали разом наприкінці минулого року. До слова, багатії з цьогорічного списку родом із таких країн, як Індія, Індонезія та Китай.

1. Гаутам Адані

Гаутам Адані / Фото Adani Group

Індія.133,9 мільярда доларів.55,1 мільярда доларів.

Індієць Гаутам Адані є беззаперечним лідером цьогорічного списку мільярдерів, яким вдалось підвищити власний капітал найбільше. Минулого року бізнесмен обіймав другу сходинку рейтингу з приростом статків у 52,5 мільярда доларів, поступившись лише Ілону Маску.

Акції дочірньої компанії імперії багатія Adani Group – Adani Enterprises – зросли на 57% проти минулого року. У травні Adani Group стала другим за величиною виробником цементу в Індії, придбавши індійський підрозділ швейцарської Holcim. Крім того, на початку грудня група компаній Гаутама Адані стала мажоритарним власником однієї з найбільших телевізійних медіагруп Індії New Delhi Television Ltd.

2. Лоу Так Квонг

Лоу Так Квонг / Фото Muhammad Fadli / Forbes Asia

Індонезія.18,6 мільярда доларів.16 мільярдів доларів.

Компанія Квонга, якого називають вугільним королем Індонезії, продемонструвала стрімке зростання впродовж року, попри скептичні оцінки аналітиків. Акції Bayan Resources у 2022 році зросли втричі завдяки збільшенню попиту на вугілля після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Мільярдер, який володіє більшістю акцій Bayan Resources, нині є другою найбагатшою людиною в Індонезії, коли наприкінці минулого року обіймав лише 18-у сходинку.

3. Колін Чжен Хуан

Колін Чжен Хуан / Фото Qilai Shen / Bloomberg

Китай.31,6 мільярда доларів.11,1 мільярда доларів.

Попри економічні негаразди Китаю та черговий сплеск пандемії COVID-19 у країні, гігант електронної комерції Коліна Хуана Pinduoduo продемонстрував шалене зростання. Компанія, акції якої котуються на нью-йоркській Nasdaq, повідомила про збільшення доходів на 65% у третьому кварталі поточного року. Загалом акції Pinduoduo у 2022 році зросли на 35%.

4. Ву Ілін

Ву Ілін / Фото Newscom

Китай.6,8 мільярда доларів.4,1 мільярда доларів.

Цьогорічне зростання статків Іліна пов'язане з Lianhua Qingwen – рослинним препаратом проти COVID-19, розробленим його шеньчженською компанією Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical. Впродовж року акції компанії зросли на 61%, на тлі нового спалаху коронавірусу у Китаї.

5. Раві Джайпурія

Раві Джайпурія / Фото Anay Mann / Forbes

Індія.9,3 мільярда доларів.3,9 мільярда доларів.

Джайпурія очолює RJ Group – багатонаціональний конгломерат, що займається виробництвом напоїв та галуззю охорони здоров'я. Підрозділ Varun Beverages, який, зокрема, розливає напої PepsiCo, продемонстрував зростання акцій більш ніж вдвічі, на тлі підвищення продажів і прибутку.

Ще одне підприємство багатія, Devyani International Limited, яке володіє закладами KFC, Pizza Hut і Costa Coffee за франшизою, також перебуває на підйомі – акції компанії зросли на 12% впродовж року.