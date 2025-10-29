К слову, 78% российских предприятий подверглись негативному влияние от западных санкций, из них 60% отмечают значительные трудности в работе, сообщили ранее в разведке.
Крах российского ритейла: 38% магазинов одежды в Москве уже закрыты
- 38% магазинов одежды в Москве закрыты из-за продолжающегося экономического кризиса,, и падения покупательской способности.
- Новые бренды переходят в онлайн из-за высоких арендных ставок и рисков офлайн-торговли.
Российский ритейл переживает самый глубокий кризис за последнее десятилетие. За девять месяцев 2025 года количество новых брендов сократилось почти на 40%, а к концу года может упасть вдвое.
Fashion-рынок замер из-за кризиса и бедности покупателей
Об этом сообщает Служба внешней разведки, передает 24 Канал. Развитие fashion-сегмента фактически остановилось.
Причинами обвала называют:
- падение покупательной способности населения,
- рост арендных ставок,
- усложнение доступа к кредитам.
За период с января по сентябрь в России появилось лишь 27 новых брендов – вдвое меньше, чем за тот же период 2024 года. В Москве 38% магазинов одежды в торговых центрах уже закрыты, рынок обуви полностью "заморожен", а сети косметики массово закрываются.
Бренды переходят в онлайн
Большинство новых брендов теперь выбирают онлайн-формат – через маркетплейсы, поскольку открытие офлайн-магазинов стало слишком дорогим и рискованным.
Как считают в разведке, восстановление возможно только после стабилизации экономики и снижения кредитных ставок. Подобный кризис уже наблюдался в 2015 году, тогда на восстановление розничной торговли ушло почти три года.
По данным росмедиа, за 9 месяцев 2025 года закрылись 67 крупных супермаркетов. Зато доля дискаунтеров – так называемых "магазинов для бедных" выросла с 4,8% до 16,4% за последние 8 лет.
Ритейлеры переоборудуют супермаркеты в дискаунтеры или "дарксторы", ведь их открытие дешевле на 20 – 40%.
