Российский ритейл переживает самый глубокий кризис за последнее десятилетие. За девять месяцев 2025 года количество новых брендов сократилось почти на 40%, а к концу года может упасть вдвое.

Fashion-рынок замер из-за кризиса и бедности покупателей

Об этом сообщает Служба внешней разведки, передает 24 Канал. Развитие fashion-сегмента фактически остановилось.

Причинами обвала называют:

падение покупательной способности населения,

рост арендных ставок,

усложнение доступа к кредитам.

За период с января по сентябрь в России появилось лишь 27 новых брендов – вдвое меньше, чем за тот же период 2024 года. В Москве 38% магазинов одежды в торговых центрах уже закрыты, рынок обуви полностью "заморожен", а сети косметики массово закрываются.

Бренды переходят в онлайн

Большинство новых брендов теперь выбирают онлайн-формат – через маркетплейсы, поскольку открытие офлайн-магазинов стало слишком дорогим и рискованным.

Как считают в разведке, восстановление возможно только после стабилизации экономики и снижения кредитных ставок. Подобный кризис уже наблюдался в 2015 году, тогда на восстановление розничной торговли ушло почти три года.

