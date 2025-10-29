До слова, 78% російських підприємств зазнали негативного впливу від західних санкцій, з них 60% відзначають значні труднощі у роботі, повідомили раніше у розвідці.
Крах російського ритейлу: 38% магазинів одягу в Москві вже закриті
- 38% магазинів одягу в Москві закриті через економічну кризу, що триває, та падіння купівельної спроможності.
- Нові бренди переходять в онлайн через високі орендні ставки та ризики офлайн-торгівлі.
Російський ритейл переживає найглибшу кризу за останнє десятиліття. За дев'ять місяців 2025 року кількість нових брендів скоротилася майже на 40%, а до кінця року може впасти вдвічі.
Fashion-ринок завмер через кризу та бідність покупців
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, передає 24 Канал. Розвиток fashion-сегмента фактично зупинився.
Причинами обвалу називають:
- падіння купівельної спроможності населення,
- зростання орендних ставок,
- ускладнення доступу до кредитів.
За період із січня по вересень у росії з'явилося лише 27 нових брендів – удвічі менше, ніж за той самий період 2024 року. У Москві 38% магазинів одягу в торгових центрах уже закриті, ринок взуття повністю "заморожений", а мережі косметики масово закриваються.
Бренди переходять в онлайн
Більшість нових брендів тепер обирають онлайн-формат – через маркетплейси, оскільки відкриття офлайн-магазинів стало надто дорогим і ризикованим.
Як вважають у розвідці, відновлення можливе лише після стабілізації економіки та зниження кредитних ставок. Подібна криза вже спостерігалася у 2015 році, тоді на відновлення роздрібної торгівлі пішло майже три роки.
Більше про кризу в Росії
За даними росмедіа, за 9 місяців 2025 року закрилися 67 великих супермаркетів. Натомість частка дискаунтерів – так званих "магазинів для бідних" зросла з 4,8% до 16,4% за останні 8 років.
Рітейлери переобладнують супермаркети у дискаунтери або "даркстори", адже їх відкриття дешевше на 20 – 40%.
