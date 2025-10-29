Російський ритейл переживає найглибшу кризу за останнє десятиліття. За дев'ять місяців 2025 року кількість нових брендів скоротилася майже на 40%, а до кінця року може впасти вдвічі.

Fashion-ринок завмер через кризу та бідність покупців

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, передає 24 Канал. Розвиток fashion-сегмента фактично зупинився.

Причинами обвалу називають:

падіння купівельної спроможності населення,

зростання орендних ставок,

ускладнення доступу до кредитів.

За період із січня по вересень у росії з'явилося лише 27 нових брендів – удвічі менше, ніж за той самий період 2024 року. У Москві 38% магазинів одягу в торгових центрах уже закриті, ринок взуття повністю "заморожений", а мережі косметики масово закриваються.

Бренди переходять в онлайн

Більшість нових брендів тепер обирають онлайн-формат – через маркетплейси, оскільки відкриття офлайн-магазинів стало надто дорогим і ризикованим.

Як вважають у розвідці, відновлення можливе лише після стабілізації економіки та зниження кредитних ставок. Подібна криза вже спостерігалася у 2015 році, тоді на відновлення роздрібної торгівлі пішло майже три роки.

