Японский автогигант Toyota объявил об отзыве 591 377 автомобилей в США из-за критического сбоя программного обеспечения. Проблема затрагивает дисплей приборной панели, который в некоторых случаях не показывает важную информацию.

О каких ошибках речь?

В частности, речь идет о скорости движения, предупреждения о тормозной системе и давлении в шинах. Это существенно повышает риск аварий и травм, отметили в Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Важно! Отзыв касается популярных моделей Toyota Venza, Highlander, Tacoma, GR Corolla, а также Lexus – премиального бренда компании.

Подробнее о причинах отзывов?

Причина проблемы – ошибка в программном обеспечении, которая возникает при запуске автомобиля и препятствует корректному запуску панели приборов. Это означает, что водитель может не увидеть критически важные индикаторы сразу после включения двигателя.

Toyota уже работает над обновлением программного обеспечения, которое будет установлено бесплатно в авторизованных сервисных центрах. Компания планирует отправить официальные сообщения владельцам авто до конца ноября 2025 года.

Для Toyota это не впервые?

Toyota не впервые отзывает автомобили из-за технических неисправностей и это общая проблема в современном автоиндустриальном мире. Из-за сложности программного обеспечения, которое контролирует десятки систем, даже небольшая ошибка в коде может стать причиной масштабного отзыва.

Так, в 2023 году Toyota уже отозвала почти 1 миллион авто из-за потенциальных проблем с подушками безопасности. А до этого компания сообщила о проблемах из-за сбоев в электросистемах, что влияли на работу тормозов.

Какие последствия отзывов авто Это не только имиджевые риски, но и большие расходы для компании. Согласно данным Bloomberg, средняя стоимость отзыва одного автомобиля для автопроизводителя может достигать от 100 до 500 долларов США, в зависимости от сложности ремонта.

Важно! В случае с Toyota, это сигнал к совершенствованию контроля за качеством ПО в сложных электронных системах авто. Ведь электроника становится ключевым элементом автомобиля, особенно в эпоху электрокаров и автопилотов.

Что известно о подобных случаях?