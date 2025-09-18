Японський автогігант Toyota оголосив про відкликання 591 377 автомобілів у США через критичний збій програмного забезпечення. Проблема зачіпає дисплей приладової панелі, який у деяких випадках не показує важливу інформацію.

Про які помилки мова?

Зокрема, ідеться про швидкість руху, попередження про гальмівну систему та тиск у шинах. Це істотно підвищує ризик аварій і травм, наголосили в Національній адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Важливо! Відкликання стосується популярних моделей Toyota Venza, Highlander, Tacoma, GR Corolla, а також Lexus – преміального бренду компанії.

Детальніше про причини відкликань?

Причина проблеми – помилка у програмному забезпеченні, яка виникає під час запуску автомобіля і перешкоджає коректному запуску панелі приладів. Це означає, що водій може не побачити критично важливі індикатори одразу після увімкнення двигуна.

Toyota вже працює над оновленням програмного забезпечення, яке буде встановлено безкоштовно в авторизованих сервісних центрах. Компанія планує надіслати офіційні повідомлення власникам авто до кінця листопада 2025 року.

Для Toyota це не вперше?

Toyota не вперше відкликає автомобілі через технічні несправності і це загальна проблема в сучасному автоіндустріальному світі. Через складність програмного забезпечення, яке контролює десятки систем, навіть невелика помилка у коді може стати причиною масштабного відкликання.

Так, у 2023 році Toyota вже відкликала майже 1 мільйон авто через потенційні проблеми з подушками безпеки. А до цього компанія повідомила про проблеми через збої в електросистемах, що впливали на роботу гальм.

Які наслідки відкликань авто Це не лише іміджеві ризики, а й великі витрати для компанії. Згідно з даними Bloomberg, середня вартість відкликання одного автомобіля для автовиробника може сягати від 100 до 500 доларів США, залежно від складності ремонту.

Важливо! У випадку з Toyota, це сигнал до вдосконалення контролю за якістю ПЗ у складних електронних системах авто. Адже електроніка стає ключовим елементом автомобіля, особливо в епоху електрокарів та автопілотів.

Що відомо про подібні випадки?