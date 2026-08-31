Кто приобретет "Гулливер": крупнейший ТРЦ Киева выставлен на аукцион за 9 миллиардов гривен

Государственные банки "Ощадбанк" и "Укэксимбанк" 31 августа выставили многофункциональный комплекс "Gulliver" в центре Киева на открытый аукцион в системе Prozorro.Продажи. Стартовая стоимость объекта составляет 9,2 миллиарда гривен.

Что продают

ТРЦ Gulliver – это многофункциональный комплекс площадью более 157 000 квадратных метров, он объединяет торгово-развлекательную часть и бизнес-центр. Комплекс расположен в центральной части Киева, недалеко от трех станций метро, пишет Forbes.

Председатель правления "Ощадбанка" Юрий Кацион подчеркнул, что открытый аукцион должен помочь определить рыночную стоимость актива. Потенциальные покупатели смогут ознакомиться с условиями продажи и документацией и подать заявки через площадки, подключенные к системе Prozorro.Продажи.

Прозрачный конкурентный аукцион позволит сформировать рыночную цену актива и привлечь к торгам как украинских, так и международных инвесторов,

– заявил Кацион.

По его словам, у Gulliver сильные операционные показатели, сформированная база арендаторов и возможности для дальнейшего развития. Для государственного банка важно продать актив по максимально возможной цене, поскольку это может повлиять на будущие поступления в бюджет за счет налогов и дивидендов "Ощадбанка".

Кто сейчас владеет Gulliver

Комплекс находится в собственности консорциума двух государственных банков: "Ощадбанку" принадлежит 80% актива, а "Укэксимбанку" – 20%. Решение о продаже Gulliver наблюдательные советы обоих банков приняли в конце июля 2026 года.

Ранее реальным владельцем комплекса называли бизнесмена Виктора Полищука. Он лично поручился по кредиту, за счет которого финансировалось строительство ТРЦ. Официально актив принадлежал компании "Три О", владельцем которой был Вячеслав Игнатенко.