ТРЦ Gulliver в Киеве частично открыли: какие магазины работают

12 декабря началось постепенное открытие для посетителей первого и минус первого этажей торгово-развлекательной части ТРЦ Gulliver. Уже работают парфюмерные и ювелирные магазины, точки известных брендов.

Какие магазины открыли в ТРЦ Gulliver?

ТРЦ Gulliver постепенно открывают для киевлян, пишет 24 Канал со ссылкой на Ощадбанк.

В общем возобновили свою работу более 40 магазинов:

Магазины парфюмерии и косметики – Jo Malone, By Killian, Inglot, The Elixir, Brocard, Niche Bar, L'occitane, Kiko Milano, Poetry Home, Kiehls, Isei;

– Jo Malone, By Killian, Inglot, The Elixir, Brocard, Niche Bar, L'occitane, Kiko Milano, Poetry Home, Kiehls, Isei; Магазины модных брендов – Polo Ralph Lauren, Sandro, Maje, Max Mara Weekend, Max&CO, Zadig & Voltaire, Marc Cain, Roy Robson, Armani Exchange, Aeronautica Militare, FALKE, Hanro, Lacoste, Furla, Calvin Klein, TOMMY HILFIGER, Giulia, Sinsay;

– Polo Ralph Lauren, Sandro, Maje, Max Mara Weekend, Max&CO, Zadig & Voltaire, Marc Cain, Roy Robson, Armani Exchange, Aeronautica Militare, FALKE, Hanro, Lacoste, Furla, Calvin Klein, TOMMY HILFIGER, Giulia, Sinsay; Ювелирные магазины – SOVA, Pandora, Tous, Love you, Золотой Век, ДЕКА, Zelena, Style Avenue, МВМ;

– SOVA, Pandora, Tous, Love you, Золотой Век, ДЕКА, Zelena, Style Avenue, МВМ; Сервисы – Vodafone, "Фортуна табак", "Енот24", ремонт часов, Strong.ua, GLO, "Обмен валют";

– Vodafone, "Фортуна табак", "Енот24", ремонт часов, Strong.ua, GLO, "Обмен валют"; Зоомагазины – "Элит Зоо".

Супермаркет "Сильпо" и аптека "Белая ромашка" возобновляют свою работу 15 декабря, ведь они требуют больше времени для завоза полного ассортимента продукции. Таким образом будет восстановлена работа почти всех заведений первого и минус первого этажей.

Что известно о ситуации с ТРЦ Gulliver?