ТРЦ Gulliver в Киеве частично открыли: какие магазины работают
- 12 декабря началось постепенное открытие для посетителей первого и минус первого этажей ТРЦ Gulliver, в частности более 40 магазинов, включая парфюмерные, ювелирные и модные бренды.
- Супермаркет "Сильпо" и аптека "Белая ромашка" возобновят работу 15 декабря.
12 декабря началось постепенное открытие для посетителей первого и минус первого этажей торгово-развлекательной части ТРЦ Gulliver. Уже работают парфюмерные и ювелирные магазины, точки известных брендов.
Какие магазины открыли в ТРЦ Gulliver?
ТРЦ Gulliver постепенно открывают для киевлян, пишет 24 Канал со ссылкой на Ощадбанк.
В общем возобновили свою работу более 40 магазинов:
- Магазины парфюмерии и косметики – Jo Malone, By Killian, Inglot, The Elixir, Brocard, Niche Bar, L'occitane, Kiko Milano, Poetry Home, Kiehls, Isei;
- Магазины модных брендов – Polo Ralph Lauren, Sandro, Maje, Max Mara Weekend, Max&CO, Zadig & Voltaire, Marc Cain, Roy Robson, Armani Exchange, Aeronautica Militare, FALKE, Hanro, Lacoste, Furla, Calvin Klein, TOMMY HILFIGER, Giulia, Sinsay;
- Ювелирные магазины – SOVA, Pandora, Tous, Love you, Золотой Век, ДЕКА, Zelena, Style Avenue, МВМ;
- Сервисы – Vodafone, "Фортуна табак", "Енот24", ремонт часов, Strong.ua, GLO, "Обмен валют";
- Зоомагазины – "Элит Зоо".
Супермаркет "Сильпо" и аптека "Белая ромашка" возобновляют свою работу 15 декабря, ведь они требуют больше времени для завоза полного ассортимента продукции. Таким образом будет восстановлена работа почти всех заведений первого и минус первого этажей.
Что известно о ситуации с ТРЦ Gulliver?
26 июля 2025 года ТРЦ Gulliver стал собственностью государственного консорциума, в который входят Ощадбанк и Укрэксимбанк. Тогда компании, связанные с Виктором Полищуком, прекратили обслуживание кредитов, а директору комплекса Ирине Круппе было объявлено подозрение в завышении налогового кредита по НДС.
17 октября Шевченковский райсуд Киева снял арест с Gulliver, наложенный в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц ООО "Три О" по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Ощадбанк и Укрэксимбанк, которые получили право собственности на комплекс из-за долговых обязательств, начали работу над стабилизацией управления
30 октября ТРЦ Gulliver в Киеве временно закрыли из-за корпоративного конфликта между новыми владельцами – государственными банками и бывшим руководством. Бывшие владельцы саботируют передачу управления, что создает риски для безопасности посетителей и арендаторов, и это стало основанием для приостановления работы центра.
Все арендаторы ТРЦ Gulliver были освобождены от арендных платежей на все время временного приостановления его работы.