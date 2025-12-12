ТРЦ Gulliver у Києві частково відкрили: які магазини працюють
- 12 грудня розпочалося поступове відкриття для відвідувачів першого та мінус першого поверхів ТРЦ Gulliver, зокрема понад 40 магазинів, включаючи парфумерні, ювелірні та модні бренди.
- Супермаркет "Сільпо" та аптека "Біла ромашка" відновлять роботу 15 грудня.
12 грудня розпочалося поступове відкриття для відвідувачів першого та мінус першого поверхів торгово-розважальної частини ТРЦ Gulliver. Уже працюють парфумерні та ювелірні магазини, точки відомих брендів.
Які магазини відкрили у ТРЦ Gulliver?
ТРЦ Gulliver поступово відкривають для киян, пише 24 Канал з посиланням на Ощадбанк.
Загалом відновили свою роботу понад 40 магазинів:
- Магазини парфумерії та косметики – Jo Malone, By Killian, Inglot, The Elixir, Brocard, Niche Bar, L'occitane, Kiko Milano, Poetry Home, Kiehls, Isei;
- Магазини модних брендів – Polo Ralph Lauren, Sandro, Maje, Max Mara Weekend, Max&CO, Zadig & Voltaire, Marc Cain, Roy Robson, Armani Exchange, Aeronautica Militare, FALKE, Hanro, Lacoste, Furla, Calvin Klein, TOMMY HILFIGER, Giulia, Sinsay;
- Ювелірні магазини – SOVA, Pandora, Tous, Love you, Золотий Вік, ДЕКА, Zelena, Style Avenue, МВМ;
- Сервіси – Vodafone, "Фортуна тютюн", "Єнот24", ремонт годинників, Strong.ua, GLO, "Обмін валют";
- Зоомагазини – "Еліт Зоо".
Супермаркет "Сільпо" та аптека "Біла ромашка" відновлюють свою роботу 15 грудня, адже вони потребують більше часу для завезення повного асортименту продукції. Таким чином буде відновлена робота майже всіх закладів першого та мінус першого поверхів.
Що відомо про ситуацію з ТРЦ Gulliver?
26 липня 2025 року ТРЦ Gulliver став власністю державного консорціуму, до якого входять Ощадбанк і Укрексімбанк. Тодікомпанії, пов'язані з Віктором Поліщуком, припинили обслуговування кредитів, а директорці комплексу Ірині Круппі було оголошено підозру у завищенні податкового кредиту з ПДВ.
17 жовтня Шевченківський райсуд Києва зняв арешт з Gulliver, накладений у межах кримінальної справи щодо посадових осіб ТОВ "Три О" за підозрою в ухиленні від сплати податків. Ощадбанк та Укрексімбанк, які отримали право власності на комплекс через боргові зобов'язання, розпочали роботу над стабілізацією управління
30 жовтня ТРЦ Gulliver у Києві тимчасово закрили через корпоративний конфлікт між новими власниками – державними банками і колишнім керівництвом. Колишні власники саботують передачу управління, що створює ризики для безпеки відвідувачів та орендарів, і це стало підставою для призупинення роботи центру.
Всіх орендарів ТРЦ Gulliver було звільнено від орендних платежів на весь час тимчасового призупинення його роботи.