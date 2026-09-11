В Николаеве из-за атак России один за другим закрываются ТРЦ

В Николаеве торговые центры начали приостанавливать работу на фоне сложной ситуации с безопасностью в городе, об этом сообщили уже два ТРЦ. Предприятия и магазины вынуждены пересматривать свой режим работы из-за регулярных российских обстрелов.

ТРЦ "City Center" временно закрылся

С 10 сентября в Николаеве временно не работает торгово-развлекательный центр "City Center", сообщили на странице центра.

В администрации ТРЦ пояснили, что работу приостановили по техническим причинам. Однако один из арендаторов "City Center" связывает закрытие не только с техническими вопросами.

Украинский бренд одежды VOVK сообщил, что торговый центр не будет работать как минимум из-за сложной ситуации с безопасностью и обстрелов.

Из-за сложной ситуации в нашем городе и обстрелов ТРЦ "City Center" приостанавливает свою работу до конца сентября. Поэтому и наша студия VOVK временно приостанавливает свою работу,

– сообщили в сети.

В городе закрылся еще один большой торговый центр

Также в Николаеве временно прекратил работу еще один большой торговый центр – "Южный Буг". На входе в него появилась табличка: "Торговый центр не работает", пишет "Николаевская правда".

Вместе с самим торговым центром временно приостановили работу магазины и заведения, расположенные в нем. Среди них:

"Сильпо";

JYSK;

Sinsay;

"Фокстрот".

Входы в магазины перекрыты оградительной лентой. Пока что в предоставленной информации не указано, когда именно "Южный Буг" и магазины в нем смогут возобновить работу.

Напомним, что вечером 8 сентября российский дрон повредил магазин Metro в Николаеве, вынудив компанию временно приостановить его работу. К счастью, никто из сотрудников и клиентов не пострадал.

В настоящее время гипермаркет закрыт для посетителей, а команда уже оценивает масштабы разрушений, чтобы как можно быстрее возобновить торговлю.