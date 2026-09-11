ТРЦ "City Center" тимчасово закрився

З 10 вересня у Миколаєві тимчасово не працює торговельно-розважальний центр "City Center", повідомили на сторінці центру.

В адміністрації ТРЦ пояснили, що роботу призупинили через технічні причини. Втім, один з орендарів "City Center" пов'язує закриття не лише з технічними питаннями.

Український бренд одягу VOVK повідомив, що торговельний центр не працюватиме щонайменше через безпекову ситуацію та обстріли.

Через складну ситуацію в нашому місті та обстріли, ТРЦ "City Center" припиняє свою роботу до кінця вересня. Тож і наша студія VOVK тимчасово припиняє свою роботу,

– повідомили в мережі.

У місті закрився ще один великий торговельний центр

Також у Миколаєві тимчасово припинив роботу ще один великий торговельний центр – "Південний Буг". На вході до нього з'явилася табличка: "Торгівельний центр не працює", пише "Миколаївська правда".

Разом із самим торговельним центром тимчасово зупинили роботу магазини та заклади, які там розташовані. Серед них:

"Сільпо";

JYSK;

Sinsay;

"Фокстрот".

Входи до магазинів перекриті огороджувальною стрічкою. Поки що у наданій інформації не вказано, коли саме "Південний Буг" та магазини в ньому зможуть відновити роботу.

Нагадаємо, що увечері 8 вересня російський дрон пошкодив Metro у Миколаєві, змусивши компанію тимчасово зупинити його роботу. На щастя, ніхто зі співробітників та клієнтів не постраждав.

Наразі гіпермаркет зачинено для відвідувачів, а команда вже оцінює масштаби руйнувань, щоб якнайшвидше відновити торгівлю.