Производители, которые хотят реализовывать свою продукцию государству через систему Prozorro, теперь должны подавать расширенный пакет документов. Они должны подтвердить, что не менее 25% себестоимости товара составляет украинская составляющая.

Prozorro меняет правила?

Об этом сообщила пресс-служба правительства 13 октября, передает 24 Канал.

Чтобы товар был включен в перечень с подтвержденной степенью локализации, производитель должен предоставить:

копию налогового приложения 4ДФ за предыдущий год;

справку о технологических операциях на производстве;

копию протокола испытаний образца продукции из аккредитованной лаборатории;

подтверждение наличия оборудования, персонала и материально-технической базы.

Как усилят контроль?

Кроме того, Минэкономики получило дополнительные полномочия. В частности, теперь ведомство сможет проверять документы, автоматически отслеживать заявки через электронный портал и сообщать специальную комиссию о возможных нарушениях.

Справка. Соответствующие изменения внесены в постановления Кабмина №166 и №861, регулирующие работу электронной системы закупок и порядок подтверждения локализации.

Кто теперь сможет продавать государству?

Согласно плану, в 2025 году уровень локализации должен составлять 25%, в 2026 году – 30%, а в дальнейшем этот показатель ежегодно будет расти на 5%, пока не достигнет 40%.

Мы совершенствуем процедуру включения продукции в этот перечень, чтобы государственные закупки не превращались в инструмент поддержки псевдолокализованного импорта,

– пояснил заместитель министра экономики Андрей Телюпа.

По его словам, речь идет о защите украинских производителей от ситуаций, когда в Украину завозят почти готовую продукцию, минимально дорабатывают ее здесь и выдают за сделанную в Украине.

Что этому предшествовало?

Несколько ранее правительство поддержало ряд решений, которые имеют целью упростить ведение бизнеса, уменьшить бюрократию, и предусматривают цифровизацию взаимодействия с государством и расширение возможностей для предпринимателей.