Уряд посилює вимоги до виробників, які хочуть продавати продукцію через Prozorro
- Виробники, що хочуть продавати продукцію через Prozorro, повинні підтвердити, що 25% собівартості товару становить українська складова.
- Мінекономіки отримало додаткові повноваження для перевірки документів та відстежування заявок, щоб запобігти порушенням в системі Prozorro.
Виробники, які хочуть реалізовувати свою продукцію державі через систему Prozorro, тепер мають подавати розширений пакет документів. Вони мають підтвердити, що щонайменше 25% собівартості товару становить українська складова.
Prozorro змінює правила?
Про це повідомила пресслужба уряду 13 жовтня, передає 24 Канал.
Щоб товар було включено до переліку з підтвердженим ступенем локалізації, виробник повинен надати:
- копію податкового додатка 4ДФ за попередній рік;
- довідку про технологічні операції на виробництві;
- копію протоколу випробувань зразка продукції з акредитованої лабораторії;
- підтвердження наявності обладнання, персоналу та матеріально-технічної бази.
Як посилять контроль?
Крім того, Мінекономіки отримало додаткові повноваження. Зокрема, тепер відомство зможе перевіряти документи, автоматично відстежувати заявки через електронний портал і повідомляти спеціальну комісію про можливі порушення.
Довідка. Відповідні зміни внесено до постанов Кабміну №166 та №861, що регулюють роботу електронної системи закупівель і порядок підтвердження локалізації.
Хто тепер зможе продавати державі?
Згідно з планом, у 2025 році рівень локалізації має становити 25%, у 2026 році – 30%, а надалі цей показник щорічно зростатиме на 5%, поки не досягне 40%.
Ми вдосконалюємо процедуру включення продукції до цього переліку, щоб державні закупівлі не перетворювались на інструмент підтримки псевдолокалізованого імпорту,
– пояснив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.
За його словами, йдеться про захист українських виробників від ситуацій, коли в Україну завозять майже готову продукцію, мінімально доопрацьовують її тут і видають за зроблену в Україні.
Що цьому передувало?
Дещо раніше уряд підтримав низку рішень, які мають на меті спростити ведення бізнесу, зменшити бюрократію, та передбачають цифровізацію взаємодії з державою та розширення можливостей для підприємців.