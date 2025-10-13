Виробники, які хочуть реалізовувати свою продукцію державі через систему Prozorro, тепер мають подавати розширений пакет документів. Вони мають підтвердити, що щонайменше 25% собівартості товару становить українська складова.

Prozorro змінює правила?

Про це повідомила пресслужба уряду 13 жовтня, передає 24 Канал.

Дивіться також АРМА припинила конкурс на управителя одного з найбільших ТРЦ Києва – не втручається у суперечки

Щоб товар було включено до переліку з підтвердженим ступенем локалізації, виробник повинен надати:

копію податкового додатка 4ДФ за попередній рік;

довідку про технологічні операції на виробництві;

копію протоколу випробувань зразка продукції з акредитованої лабораторії;

підтвердження наявності обладнання, персоналу та матеріально-технічної бази.

Як посилять контроль?

Крім того, Мінекономіки отримало додаткові повноваження. Зокрема, тепер відомство зможе перевіряти документи, автоматично відстежувати заявки через електронний портал і повідомляти спеціальну комісію про можливі порушення.

Довідка. Відповідні зміни внесено до постанов Кабміну №166 та №861, що регулюють роботу електронної системи закупівель і порядок підтвердження локалізації.

Хто тепер зможе продавати державі?

Згідно з планом, у 2025 році рівень локалізації має становити 25%, у 2026 році – 30%, а надалі цей показник щорічно зростатиме на 5%, поки не досягне 40%.

Ми вдосконалюємо процедуру включення продукції до цього переліку, щоб державні закупівлі не перетворювались на інструмент підтримки псевдолокалізованого імпорту,

– пояснив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

За його словами, йдеться про захист українських виробників від ситуацій, коли в Україну завозять майже готову продукцію, мінімально доопрацьовують її тут і видають за зроблену в Україні.

Що цьому передувало?

Дещо раніше уряд підтримав низку рішень, які мають на меті спростити ведення бізнесу, зменшити бюрократію, та передбачають цифровізацію взаємодії з державою та розширення можливостей для підприємців.