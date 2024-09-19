Какая страна может стать новым "центром поставок газа" в Европу

Между французской TotalEnergies и турецкой госкомпанией BOTAŞ заключили соглашение на 10 лет. Соглашение касается поставок сжиженного природного газа.

Что предусматривает соглашение

На сайте французской компании TotalEnergies говорится о том, что с 2027 года компания будет поставлять турецкой госкомпании BOTAŞ 1,1 миллиона тонн сжиженного природного газа в год.

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Кроме того, соглашение предусматривает возможность перенаправления грузов в Европу.

Известно, что в начале сентября Турция подписала также 10-летнее соглашение о поставках сжиженного газа с Shell с 2027 года, а ранее такие соглашения были подписаны с ExxonMobil и Оманом.

Как заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, с учетом импорта по трубопроводам и заключенными соглашениями Турция будет иметь 25 миллиардов кубометров избыточного газа.

Мы можем поставлять газ на европейские рынки, особенно на рынки Юго-Восточной Европы, которые нуждаются в газе,

– говорит Байрактар.

Интересно! Из-за избытка газа Турция также может вести переговоры о более выгодных условиях или снизить газовую зависимость от России и Ирана.

А по словам эксперт по энергетике в Школе последипломного образования ВМС США Бренда Шаффер, Турция хочет позиционировать себя как центр поставок газа. Все потому, что европейские покупатели не подписали достаточно долгосрочных газовых контрактов.