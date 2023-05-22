Альтернатива маршруткам: Uber хочет вернуть Shuttle в Украину

Компания Uber хочет снова попытаться запустить Shuttle в Украине. Ранее эти микроавтобусы проработали в Киеве 2,5 лет.

Shuttle может скоро вернуться в Украину. Uber всерьез рассматривает возможность повторного запуска проекта, уже работавшего в Украине более 2 лет.

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Uber Shuttle может вернуться в Украину

В 2019 году Uber запустил Shuttle в Киеве. Это позволяло пользователям бронировать места в микроавтобусе, двигавшемся по определенному маршруту. Стоячих мест не было, плата – от 15 гривен за поездку до 8 километров.

Проект был закрыт в 2021 году. Раньше причину этого шага компания не озвучивала, но теперь сообщила – во всем была виновата пандемия.

Единственной причиной, по которой мы приостановили "Шаттл", на самом деле была проблема с COVID-19. И думаю, что мы точно хотели бы перезапустить здесь этот продукт,

– заявил Мэтью Девлин, руководитель международных связей Uber.

По его словам, именно отдаленная работа ударила по рентабельности проекта, поэтому его решили свернуть. Напомним, в начале полномасштабного вторжения российских оккупантов Shuttle частично возобновил свою работу, в частности, проект запустил эвакуационные рейсы граждан к границе с Польшей.