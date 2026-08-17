Не только IT: назвали профессии, в которых украинцам будут платить 45 тысяч гривен за удаленную работу

Удаленная работа в Украине уже давно перестала быть преимуществом исключительно для ИТ-специалистов, маркетологов и SMM-менеджеров. Работодатели все чаще предлагают работать из дома людям из самых разных сфер – от продаж и образования до логистики, рекрутинга и отдельных рабочих профессий.

В каких сферах чаще всего ищут удаленных сотрудников

Больше всего вакансий с возможностью удаленной работы приходится на сферу розничной торговли, продаж и закупок. Медианная зарплата в таких предложениях составляет около 20 тысяч гривен, сообщили 24 Каналу в OLX Работа.

Второе место занимает категория производства и рабочих специальностей. Здесь медианная зарплата также составляет 20 тысяч гривен. Несмотря на то, что такие профессии обычно ассоциируются с работой непосредственно на предприятии, часть задач можно выполнять дома. Среди предложений есть вакансии ассистентов и операторов, а также швей, портних и вышивальщиц.

Где самые высокие зарплаты

Одной из самых высокооплачиваемых категорий стала сфера строительства и облицовочных работ. Медианная зарплата в удаленных вакансиях здесь достигает 45,5 тысяч гривен.

Среди объявлений можно встретить предложения для подсобных работников, грузчиков и разнорабочих. В то же время сам формат "удаленной работы" в таких вакансиях может предполагать выполнение лишь части задач вне объекта.

Еще больше возможностей для удаленной работы традиционно есть в сфере образования и перевода. Онлайн-учителям и репетиторам предлагают медианную зарплату около 26,5 тысяч.

В логистике, складской сфере и доставке медианная зарплата в удаленных вакансиях составляет 30 тысяч гривен. Чаще всего работодатели ищут логистов, диспетчеров грузовых перевозок и операторов.

Также стало известно, сколько платят SMM-менеджерам, IT-специалистам и рекрутерам:

В категории рекламы, дизайна и PR медианная зарплата составляет 20 тысяч гривен. Здесь удаленно чаще всего ищут SMM-менеджеров, контент-мейкеров и копирайтеров.

В IT медианный уровень зарплаты в соответствующих вакансиях – 22 тысячи. Причем работодателям нужны не только программисты: среди предложений есть вакансии операторов технической поддержки, чатов и тестировщиков сайтов.

А вот в сфере административной работы и HR удаленные вакансии могут приносить в среднем 37,5 тысяч гривен. Компании ищут рекрутеров, их помощников, администраторов, ассистентов руководителей и менеджеров по подбору персонала.

Есть удаленная работа даже в бухгалтерии и колл-центрах

В бухгалтерии уровень оплаты удаленных вакансий значительно ниже – медианная зарплата составляет всего 6 750 гривен. В то же время среди предложений есть работа для бухгалтеров и финансистов, в частности на проектной основе.

В колл-центрах и телекоммуникациях медианная зарплата составляет 12 тысяч. Чаще всего речь идет об операторах чатов и менеджерах по продажам.

Таким образом, удаленный формат постепенно выходит далеко за пределы традиционных "офисных" профессий. Работу из дома можно найти в сфере продаж, образования, логистики, HR, бухгалтерии и даже среди отдельных рабочих специальностей.