У яких сферах найчастіше шукають віддалених працівників

Найбільше вакансій із можливістю дистанційної роботи припадає на сферу роздрібної торгівлі, продажів та закупівель. Медіанна зарплата в таких пропозиціях становить близько 20 тисяч гривень, повідомили 24 Каналу в OLX Робота.

Друге місце посідає категорія виробництва та робітничих спеціальностей. Тут медіанна зарплата також становить 20 тисяч гривень. Попри те, що такі професії зазвичай асоціюються з роботою безпосередньо на підприємстві, частину завдань можна виконувати вдома. Серед пропозицій є вакансії асистентів та операторів, а також швачок, кравчинь і вишивальників.

Де найвищі зарплати

Однією з найбільш оплачуваних категорій стала сфера будівництва та облицювальних робіт. Медіанна зарплата у віддалених вакансіях тут сягає 45,5 тисяч гривень.

Серед оголошень можна зустріти пропозиції для підсобних працівників, вантажників та різноробочих. Водночас сам формат "віддаленої роботи" у таких вакансіях може передбачати виконання лише частини завдань поза об'єктом.

Ще більше можливостей для дистанційної роботи традиційно є в освіті та перекладі. Онлайн-вчителям і репетиторам пропонують медіанно близько 26,5 тисяч.

У логістиці, складській сфері та доставці медіанна зарплата у віддалених вакансіях становить 30 тисяч гривень. Найчастіше роботодавці шукають логістів, диспетчерів вантажних перевезень та операторів.

Також стало відомо, скільки платять SMM-менеджерам, IT-фахівцям та рекрутерам:

У категорії реклами, дизайну та PR медіанна зарплата становить 20 тисяч гривень. Тут віддалено найчастіше шукають SMM-менеджерів, контент-мейкерів і копірайтерів.

В IT медіанний рівень зарплати у відповідних вакансіях – 22 тисячі. Причому роботодавцям потрібні не лише програмісти: серед пропозицій є вакансії операторів технічної підтримки, чатів та тестувальників сайтів.

А ось у сфері адміністративної роботи та HR дистанційні вакансії можуть приносити медіанно 37,5 тисяч гривень. Компанії шукають рекрутерів, їхніх помічників, адміністраторів, асистентів керівників та менеджерів із підбору персоналу.

Є віддалена робота навіть у бухгалтерії та кол-центрах

У бухгалтерії рівень оплати дистанційних вакансій значно нижчий – медіанно лише 6 750 гривень. Водночас серед пропозицій є робота для бухгалтерів та фінансистів, зокрема на проєктній основі.

У кол-центрах та телекомунікаціях медіанна зарплата становить 12 тисяч. Найчастіше йдеться про операторів чатів та менеджерів із продажу.

Таким чином, дистанційний формат поступово виходить далеко за межі традиційних "офісних" професій. Роботу з дому можна знайти у продажах, освіті, логістиці, HR, бухгалтерії та навіть серед окремих робітничих спеціальностей.



