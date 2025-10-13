После удара по заводу: сможет ли Yofi возобновить производство хумуса
- Yofi, которая контролировала 70% рынка хумуса, восстанавливает производство после обстрела завода, перенеся его на новую локацию.
- Компания финансирует восстановление за свой счет и планирует возобновить поставки продукции в магазины в первой половине ноября.
После потери производственных мощностей из-за обстрела в конце сентября Yofi начала восстановление на новой площадке.
Восстановление продолжается?
Компания, что до атаки контролировала 70% рынка хумуса, планирует полностью восстановить свою долю до конца года, сообщает LIGA.net, передает 24 Канал.
Повреждения действительно значительные, но самое главное – никто не пострадал. Команда уже работает на новой площадке и постепенно восстанавливает производственные линии. Восстановление идет полным ходом,
– сообщили в компании.
Производство перенесут на новую локацию?
По словам представителей Yofi, самый большой вызов после атаки заключался в поиске нового помещения, что соответствовало бы пищевым стандартам.
"Во время войны трудно найти локацию с необходимой инфраструктурой и коммуникациями, пригодную для производства продуктов питания", – отметили в компании.
Заметьте. Сейчас Yofi финансирует восстановление за свой счет, одновременно рассматривает грантовые и инвестиционные программы для дальнейшей поддержки.
Часть оборудования компания получила быстрее, поскольку ранее заказывала его для модернизации, а поставщики согласились сделать поставки приоритетными.
Что известно о Yofi?
До обстрела Yofi контролировала около 70% украинского рынка хумуса. За 2024 год объем продаж достиг 160 миллионов гривен, что на 50% больше, чем годом ранее.
К слову, по словам представителя компании, поставки продукции в магазины планируют возобновить уже в первой половине ноября.
Больше об атаке и разрушениях
В ночь на 8 октября российские войска нанесли ракетный удар по заводу украинского производителя хумуса Yofi.
В компании сообщили, что сотрудники смогли эвакуироваться за около 20 минут до попадания, поэтому жертв и травм удалось избежать.
В результате атаки получили повреждения производственные линии, что повлекло временную остановку поставок продукции на рынок.