После потери производственных мощностей из-за обстрела в конце сентября Yofi начала восстановление на новой площадке.

Восстановление продолжается?

Компания, что до атаки контролировала 70% рынка хумуса, планирует полностью восстановить свою долю до конца года, сообщает LIGA.net, передает 24 Канал.

Повреждения действительно значительные, но самое главное – никто не пострадал. Команда уже работает на новой площадке и постепенно восстанавливает производственные линии. Восстановление идет полным ходом,

– сообщили в компании.

Производство перенесут на новую локацию?

По словам представителей Yofi, самый большой вызов после атаки заключался в поиске нового помещения, что соответствовало бы пищевым стандартам.

"Во время войны трудно найти локацию с необходимой инфраструктурой и коммуникациями, пригодную для производства продуктов питания", – отметили в компании.

Заметьте. Сейчас Yofi финансирует восстановление за свой счет, одновременно рассматривает грантовые и инвестиционные программы для дальнейшей поддержки.

Часть оборудования компания получила быстрее, поскольку ранее заказывала его для модернизации, а поставщики согласились сделать поставки приоритетными.

Что известно о Yofi?

До обстрела Yofi контролировала около 70% украинского рынка хумуса. За 2024 год объем продаж достиг 160 миллионов гривен, что на 50% больше, чем годом ранее.

К слову, по словам представителя компании, поставки продукции в магазины планируют возобновить уже в первой половине ноября.

Больше об атаке и разрушениях