Після удару по заводу: чи зможе Yofi відновити виробництво хумусу
- Yofi, яка контролювала 70% ринку хумусу, відновлює виробництво після обстрілу заводу, перенісши його на нову локацію.
- Компанія фінансує відбудову власним коштом і планує відновити постачання продукції до магазинів у першій половині листопада.
Після втрати виробничих потужностей через обстріл наприкінці вересня Yofi розпочала відбудову на новому майданчику.
Відбудова триває?
Компанія, що до атаки контролювала 70% ринку хумусу, планує повністю відновити свою частку до кінця року, повідомляє LIGA.net, передає 24 Канал.
Пошкодження справді значні, але найголовніше – ніхто не постраждав. Команда вже працює на новому майданчику та поступово відновлює виробничі лінії. Відбудова йде повним ходом,
– повідомили в компанії.
Виробництво перенесуть на нову локацію?
За словами представників Yofi, найбільший виклик після атаки полягав у пошуку нового приміщення, що відповідало б харчовим стандартам.
"Під час війни важко знайти локацію з необхідною інфраструктурою та комунікаціями, придатну для виробництва продуктів харчування", – зазначили в компанії.
Зауважте. Наразі Yofi фінансує відбудову власним коштом, водночас розглядає грантові та інвестиційні програми для подальшої підтримки.
Частину обладнання компанія отримала швидше, оскільки раніше замовляла його для модернізації, а постачальники погодилися зробити поставки пріоритетними.
Що відомо про Yofi?
До обстрілу Yofi контролювала близько 70% українського ринку хумусу. За 2024 рік обсяг продажів сягнув 160 мільйонів гривень, що на 50% більше, ніж рік до цього.
До слова, за словами представника компанії, постачання продукції до магазинів планують відновити вже у першій половині листопада.
Більше про атаку та руйнування
У ніч на 8 жовтня російські війська завдали ракетного удару по заводу українського виробника хумусу Yofi.
В компанії повідомили, що співробітники змогли евакуюватися за близько 20 хвилин до влучання, тому жертв і травм вдалося уникнути.
Внаслідок атаки зазнали пошкоджень виробничі лінії, що спричинило тимчасову зупинку постачань продукції на ринок.