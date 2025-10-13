Після втрати виробничих потужностей через обстріл наприкінці вересня Yofi розпочала відбудову на новому майданчику.

Відбудова триває?

Компанія, що до атаки контролювала 70% ринку хумусу, планує повністю відновити свою частку до кінця року, повідомляє LIGA.net, передає 24 Канал.

Пошкодження справді значні, але найголовніше – ніхто не постраждав. Команда вже працює на новому майданчику та поступово відновлює виробничі лінії. Відбудова йде повним ходом,

– повідомили в компанії.

Виробництво перенесуть на нову локацію?

За словами представників Yofi, найбільший виклик після атаки полягав у пошуку нового приміщення, що відповідало б харчовим стандартам.

"Під час війни важко знайти локацію з необхідною інфраструктурою та комунікаціями, придатну для виробництва продуктів харчування", – зазначили в компанії.

Зауважте. Наразі Yofi фінансує відбудову власним коштом, водночас розглядає грантові та інвестиційні програми для подальшої підтримки.

Частину обладнання компанія отримала швидше, оскільки раніше замовляла його для модернізації, а постачальники погодилися зробити поставки пріоритетними.

Що відомо про Yofi?

До обстрілу Yofi контролювала близько 70% українського ринку хумусу. За 2024 рік обсяг продажів сягнув 160 мільйонів гривень, що на 50% більше, ніж рік до цього.

До слова, за словами представника компанії, постачання продукції до магазинів планують відновити вже у першій половині листопада.

