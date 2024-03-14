Uklon больше не будет работать в комендантский час

Онлайн-сервис вызова авто Uklon получил обращение от Патрульной полиции и с 14 марта прекращает работать во время комендантского часа ночью. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Гришков.

Почему компания не будет работать ночью

Сергей Гришков отметил, что запрос от полиции компания получила 7 марта. Он пояснил, что ранее водители Uklon, которые имеют пропуск и возможность осуществлять перевозки ночью, сами могли решать, работать в комендантский час или нет. Теперь платформа будет ограничивать их.

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Сергей Гришков Гендиректор компании Uklon Мы с уважением относимся к работе правоохранительной системы Украины и принимаем ваш запрос. Также мы рассчитываем и на уважение правоохранительных органов к отечественному бизнесу. Мы инициировали технические доработки нашего сервиса, которые были сегодня завершены.

Первое ограничение работы сервиса будет осуществлено в ночь с 14 на 15 марта 2024 года и в дальнейшем будет действовать по всей Украине в соответствии с комендантскими часами каждого из регионов. До сих пор в компании были долгие дискуссии, стоит ли позволять водителям ездить во время комендантского часа.