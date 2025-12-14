Sinsay, ZARA или H&M: где украинцы больше всего тратят перед праздниками

По состоянию на середину декабря украинцы существенно активизировали покупки одежды, в частности на фоне подготовки к рождественским и новогодним праздникам и старта сезонных скидок. Только в первые недели декабря было потрачено десятки миллионов гривен, при этом лидером по объему стал бренд Sinsay.

Где и сколько тратили украинцы на одежду и обувь в декабре?

Больше всего покупок зафиксировано в масс-маркете Sinsay, входящий в большую польскую группу LPP, где украинцы чаще всего обновляли гардероб, проанализировал 24 Канал со ссылкой на дашборд от Monobank.

Читайте также ТРЦ Gulliver в Киеве частично открыли: какие магазины работают

Только за период с 1 декабря по 13 декабря там было совершено покупок на сумму в 111,5 миллиона гривен.

Зато второе место занял бренд ZARA с суммой оборота в 92,8 миллиона гривен, а третье – интернет-магазин ANSWEAR с отметкой в 50 миллионов гривен.

Кроме того, в пятерку лидеров также вошли H&M (40,6 миллиона гривен), и в целом категория "Одежда" (31,5 миллиона гривен), что указывает на высокий предпраздничный спрос.

В десятке лидеров также LC Waikiki, Kasta и New Yorker, которые традиционно получают рост продаж в период акций и распродаж (от 31,5 миллиона до 18,5 миллиона гривен).

HUMANA расположилась на девятой позиции рейтинга, где было совершено покупок на сумму в почти 13 миллионов гривен, а Reserved замкнул рейтинг – 12,6 миллиона гривен.

Справка: приведенные данные основаны на только статистике Monobank. Сейчас пользуются услугами банка более 10 миллионов пользователей.

Сколько тратят на покупки в мире перед Рождеством?

Опрос PwC свидетельствует о том, что британцы планируют расходы на подарки и празднования в период рождественского периода почти 33 миллиарда долларов, передает Reuters.

Если сравнивать с предыдущим годом, то это на 3,5% больше, несмотря на медленное начало мировой торговли. В общем средние расходы на взрослого британского гражданина могут вырасти до 461 фунта стерлингов, что по среднему банковскому курсу, по состоянию на 13 декабря, составляет 25,8 тысячи гривен.

Зато генеральный директор компании American Express (AXP.N) сообщил, что потребительские расходы розничной торговли в США выросли на 9% в течение ключевой недели праздника Дня благодарения.

Были опасения, что предпраздничный сезон может быть слабее из-за длительного прекращения работы правительства США (шатдаун), а также из-за экономической неопределенности, но ситуация смягчилась благодаря показателям расходов от American Express.

Какие бренды в Украине получают наибольшую прибыль?