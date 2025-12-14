Sinsay, ZARA чи H&M: де українці найбільше витрачають перед святами

Станом на середину грудня українці суттєво активізували покупки одягу, зокрема на тлі підготовки до різдвяних та новорічних свят та старту сезонних знижок. Лише у перші тижня грудня було витрачено десятки мільйонів гривень, при цьому лідером за обсягом став бренд Sinsay.

Де та скільки витрачали українці на одяг та взуття у грудні?

Найбільше покупок зафіксована у мас-маркеті Sinsay, що входить до великої польської групи LPP, де українці найчастіше оновлювали гардероб, проаналізував 24 Канал з посиланням на дашборд від Monobank.

Читайте також ТРЦ Gulliver у Києві частково відкрили: які магазини працюють

Лише за період з 1 грудня по 13 грудня там було здійснено покупок на суму в 111,5 мільйона гривень.

Натомість друге місце посів бренд ZARA з сумою обороту в 92,8 мільйона гривень, а третє – інтернет-магазин ANSWEAR з позначкою в 50 мільйонів гривень.

Крім того, до п'ятірки лідерів також увійшли H&M (40,6 мільйона гривень), та загалом категорія "Одяг" (31,5 мільйона гривень), що вказує на високий передсвятковий попит.

У десятці лідерів також є LC Waikiki, Kasta та New Yorker, які традиційно отримують зростання продажів у період акцій та розпродажів (від 31,5 мільйона до 18,5 мільйона гривень).

HUMANA розташувалася на дев'ятій позиції рейтингу, де було здійснено покупок на суму в майже 13 мільйонів гривень, а Reserved замкнув рейтинг – 12,6 мільйона гривень.

Довідка: наведені дані засновані на лише статистиці Monobank. Наразі користуються послугами банку понад 10 мільйонів користувачів.

Скільки витрачають на покупки у світі перед Різдвом?

Опитування PwC свідчить про те, що британці планують витрати на подарунки та святкування у період різдвяного періоду майже 33 мільярди доларів, передає Reuters.

Якщо порівнювати із попереднім роком, то це на 3,5% більше, попри повільний початок світової торгівлі. Загалом середні витрати на дорослого британського громадянина можуть зрости до 461 фунта стерлінгів, що за середнім банківським курсом, станом на 13 грудня, становить 25,8 тисячі гривень.

Натомість генеральний директор компанії American Express (AXP.N) повідомив, що споживчі витрати роздрібної торгівлі в США зросли на 9% протягом ключового тижня свята Дня подяки.

Були побоювання, що передсвятковий сезон може бути слабшим через тривале припинення роботи уряду США (шатдаун), а також через економічну невизначеність, але ситуація пом'якшилася завдяки показникам витрат від American Express.

Які бренди в Україні отримують найбільші прибутки?