Впервые в Украине: НКРЭКУ разрешила частной компании хранить энергию

Украинский энергетический рынок претерпевает большие трансформации. "Зеленая" энергетика – не единственное направление, в котором осуществляются реформы.

Ранее НКРЭКУ разрешил продавать собственную энергию, которую удалось получить путем установки солнечных батарей. Но похоже, что реформы в энергетике только набирают обороты.

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Историческое решение

НКРЭКУ сегодня на заседание выдал лицензию на хранение энергии. Сообщается, что ее издали компании "Будпауэр", которую основала KNESS. Что касается мощности емкости, то ее не разглашают, ведь доступ к такой информации ограничен в целях безопасности.

Известно, что это первый случай, когда в Украине было выдано разрешение на осуществление хозяйственной деятельности по хранению энергии.

Как сообщает YouControl, компанию "Стройпауэр" зарегистрировали 14 февраля 2021 года, это сделала винницкая компания "НЕСС Инвест" (KNESS). Уставный капитал компании составляет 10 тысяч гривен, конечные бенефециары – Сергей Шакалов и Евгений Дидиченко.