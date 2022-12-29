Украинская энергетическая компания незаконно сбывала товары российского производства

Черниговской области ликвидировали механизм незаконного сбыта горюче-смазочных материалов российского производства. Энергетическая компания причастна к этому входила в группу Газпром.

В СБУ рассказали, что заблокировала активы российской энергетической компании, незаконно завозившей товары в Украину. К сбыту горюче-смазочных материалов была причастна украинская компания, входящая в структуру подсанкционной кремлевской финансово-промышленной группы Газпром.

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Также там добавили, что этот "филиал" российского монополиста сбывал в Украине оптовые партии российских моторных масел и других средств техобслуживания автомобилей, нелегально завозимых в Украину.

Кроме того, после захвата части Черниговщины враг использовал территорию этого предприятия для базирования личного состава и военной техники оккупационных группировок.

СБУ арестовала активы компании

На основании собранных улик Служба безопасности инициировала наложение ареста на корпоративные права, недвижимость и автопарк подконтрольной России компании.

Общая сумма арестованных активов составляет более 35 миллионов гривен. По данным следствия, для скрытого сбыта российской продукции дельцы реализовывали ее под брендами украинского производителя. При этом большую часть полученных доходов переправляли в страну-агрессор.

В ходе 14 обысков в офисных и производственных помещениях компании и адресами их проживания правоохранители обнаружили подготовленные к сбыту крупные партии российского товара, а также бухгалтерскую документацию, компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.