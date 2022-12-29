Українська енергетична компанія незаконно збувала товари російського виробництва

Чернігівській області ліквідували механізм незаконного збуту паливно-мастильних матеріалів російського виробництва. Енергетична компанія причетна до цього входила до групи Газпром.

В СБУ розповіли, що заблокувала активи російської енергетичної компанії, яка незаконно завозила товари в Україну. До збуту паливно-мастильних матеріалів була причетна українська компанія, яка входить до структури підсанкційної кремлівської фінансово-промислової групи Газпром.

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Також там додали, що ця "філія" російського монополіста збувала в Україні оптові партії російських моторних мастил та інших засобів техобслуговування автомобілів, які нелегально завозила в Україну.

Крім того, після захоплення частини Чернігівщини ворог використовував територію саме цього підприємства для базування особового складу та військової техніки окупаційних угруповань.

СБУ арештувала активи компанії

На підставі зібраних доказів Служба безпеки ініціювала накладення арешту на корпоративні права, нерухомість і автопарк підконтрольної Росії компанії.

Загальна сума арештованих активів становить понад 35 мільйонів гривень. За даними слідства, для прихованого збуту російської продукції ділки реалізовували її під брендами українського виробника. При цьому більшу частину одержаних прибутків переправляли до країни-агресора.

Під час 14 обшуків в офісних і виробничих приміщеннях компанії та адресами їхнього проживання правоохоронці виявили підготовлені до збуту великі партії російського товару, а також бухгалтерську документацію, комп’ютери та мобільні телефони з доказами незаконної діяльності.