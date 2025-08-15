Сделка на 57 миллионов долларов: украинская компания отремонтирует дорогу в соседнем государстве
- Украинская компания "Автомагистраль-Юг" подписала соглашение на 57,1 миллионов евро с Национальной дорожной администрацией Молдовы на реконструкцию 43-километрового участка трассы R34.
- Проект финансируется Европейским банком реконструкции и развития и включает расширение дороги, строительство мостов и обустройство инфраструктуры.
Дорожно-строительная компания "Автомагистраль-Юг" подписала соглашение с Национальной дорожной администрацией Молдовы на реконструкцию 43-километрового участка трассы R34 между городами Кагул и Кантемир.
Значение дороги?
Маршрут проходит вдоль границы с Румынией, где расположено шесть пунктов пропуска. В компании отметили, что восстановление этой дороги имеет значение не только для местных общин, но и для улучшения логистики между Молдовой и ЕС, информирует 24 Канал.
Проект, стоимость которого составляет 57,1 миллионов евро, финансируется Европейским банком реконструкции и развития. Работы предусматривают:
- расширение проезжей части и обновление покрытия;
- обустройство перекрестков, съездов к хозяйствам и сельхозугодиям;
- строительство шести мостов;
- устройство тротуаров, освещения, защитных барьеров, системы водоотведения и коммуникаций.
Это не первое крупное сотрудничество?
По словам гендиректора компании Николая Тимофеева, это уже третий крупный контракт "Автомагистраль-Юг" в Молдове. С 2019 года украинские дорожники работают в этой стране, сейчас завершают объездную дорогу города Вулканешты раньше установленного срока.
Ранее компания реконструировала трассу М3 Кишинев – Джурджулешты.