Дорожньо-будівельна компанія "Автомагістраль-Південь" підписала угоду з Національною дорожньою адміністрацією Молдови на реконструкцію 43-кілометрової ділянки траси R34 між містами Кагул і Кантемір.

Значення дороги?

Маршрут проходить уздовж кордону з Румунією, де розташовано шість пунктів пропуску. У компанії зазначили, що відновлення цієї дороги має значення не лише для місцевих громад, а й для покращення логістики між Молдовою та ЄС, інформує 24 Канал.

Проєкт, вартість якого становить 57,1 мільйонів євро, фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку. Роботи передбачають:

розширення проїзної частини та оновлення покриття;

облаштування перехресть, з'їздів до господарств та сільгоспугідь;

будівництво шести мостів;

влаштування тротуарів, освітлення, захисних бар'єрів, системи водовідведення та комунікацій.

Це не перша велика співпраця?

За словами гендиректора компанії Миколи Тимофєєва, це вже третій великий контракт "Автомагістраль-Південь" у Молдові. З 2019 року українські дорожники працюють у цій країні, наразі завершують об’їзну дорогу міста Вулканешти раніше встановленого терміну.

Раніше компанія реконструювала трасу М3 Кишинів – Джурджулешти.