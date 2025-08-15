Значення дороги?
Маршрут проходить уздовж кордону з Румунією, де розташовано шість пунктів пропуску. У компанії зазначили, що відновлення цієї дороги має значення не лише для місцевих громад, а й для покращення логістики між Молдовою та ЄС, інформує 24 Канал.
Проєкт, вартість якого становить 57,1 мільйонів євро, фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку. Роботи передбачають:
- розширення проїзної частини та оновлення покриття;
- облаштування перехресть, з'їздів до господарств та сільгоспугідь;
- будівництво шести мостів;
- влаштування тротуарів, освітлення, захисних бар'єрів, системи водовідведення та комунікацій.
Це не перша велика співпраця?
За словами гендиректора компанії Миколи Тимофєєва, це вже третій великий контракт "Автомагістраль-Південь" у Молдові. З 2019 року українські дорожники працюють у цій країні, наразі завершують об’їзну дорогу міста Вулканешти раніше встановленого терміну.
Раніше компанія реконструювала трасу М3 Кишинів – Джурджулешти.