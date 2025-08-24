После обретения независимости Украина пережила сложные трансформации: от экономического кризиса 90-х до постепенного восстановления и интеграции в мировую экономику. Этот период стал временем рождения новых бизнесов, которые смогли не только выжить в условиях неопределенности, но и закрепиться на внутреннем рынке и выйти за его пределы.

Сегодня украинские бренды представлены на международных рынках, в сегментах от пищевой промышленности до ІТ и моды. Как независимая Украина постепенно формирует собственную экономическую идентичность на международной арене разбирался 24 Канал.

Бизнес в 90-х: какими были правила игры?

Начало рыночных реформ открыло пространство для предпринимательства. На этой почве возникли компании, которые позже превратились в бренды-лидеры. 90-е сформировали ключевые бизнес-навыки – гибкость, умение быстро адаптироваться и ориентацию на выживание в условиях конкуренции.

Среди тогдашних "новичков": Фокстрот, Сильпо, ПУМБ, косметический бренд Биокон и даже первые локальные производители напитков, которые впоследствии стали национальными символами. Некоторые из этих компаний сегодня входят в перечень крупнейших украинских игроков рынка.

Какие топ-бренды появились после 1991 года?

Продукты питания и потребительские товары

Roshen

Одним из самых ярких примеров успеха стал кондитерский гигант Roshen. Основанная в 1996 году корпорация быстро стала крупнейшим кондитерским производителем страны. Сладости Roshen экспортируются в более чем 30 стран, включая ЕС, США и Канаду.

Мироновский хлебопродукт (MHP)

Агрохолдинг, известный брендом "Наша Ряба", начал свою деятельность в 1998 году. Сейчас это один из крупнейших экспортеров курятины в ЕС, Ближнего Востока и Африки. MHP является примером того, как украинский агробизнес смог интегрироваться в мировой рынок.

Obolon

Производитель пива и безалкогольных напитков, основан в 1980 году. Продукция Obolon экспортируется в более 20 стран, в частности в США, Канаду, Израиль и страны ЕС. Компания активно развивает экспортные направления и инвестирует в модернизацию производства, что позволяет ей конкурировать на международном рынке.

Среди брендов, родившихся в 90-х, стоит отметить Sandora – производителя соков, который стал настоящим лидером рынка и позже был приобретен PepsiCo.

ИТ и технологии

Не менее важна история украинских IT-компаний. В частности, Grammarly стал одним из самых успешных украинских стартапов, который помогает миллионам пользователей в мире совершенствовать письменный английский.

Eleks

IT-компания из Львова (1991), которая стала глобальным поставщиком программного обеспечения и консалтинга. Ее клиентами являются корпорации из США, Канады и Европы. Eleks входит в перечень крупнейших аутсорсинговых компаний Восточной Европы.

Grammarly

Глобальная компания, основана в 2011 году украинскими разработчиками. Ее основной продукт – онлайн-инструмент для проверки грамматики и стилистики текстов. Используется миллионами пользователей по всему миру. Grammarly имеет офисы в США и Украине, а также привлекает инвестиции от ведущих венчурных капиталистов.

GitLab

Платформа для DevOps, основана в 2011 году украинским разработчиком Дмитрием Запорожцем. GitLab позволяет командам разработчиков эффективно сотрудничать над программным обеспечением. Компания имеет офисы в США и других странах, а ее продукт используют тысячи компаний по всему миру.

Мода и дизайн

Украинская индустрия моды сделала большой шаг вперед после 2010-х, и сегодня многие локальные бренды известны в мире.

Frolov

Бренд высокой моды, основан в 2010 году дизайнером Иваном Фроловым. Коллекции бренда презентуются на Ukrainian Fashion Week и Paris Fashion Week. Frolov известен инновационным подходом к дизайну и использованием нетрадиционных материалов, что делает его коллекции узнаваемыми на мировых подиумах.

Ruslan Baginskiy

Не менее знаковым является бренд Ruslan Baginskiy. Его головные уборы носят Мадонна, Белла и Джиджи Хадид, Бритни Спирс и другие звезды. Узнаваемая шляпа с инициалами RB стала символом современной украинской моды на глобальном уровне.

Guzema Fine Jewelry

Бренд Валерии Гуземы, известен минималистичными и элегантными ювелирными украшениями, которые украшают образы первой леди, топ-моделей и звезд, среди которых Джулия Робертс и Камала Харрис. Guzema также известна благотворительной деятельностью, совмещая коммерческий успех с социальной ответственностью.

Bevza

Бренд основан в 2006 году Светланой Бевзой, известен минималистичным стилем и высоким качеством. Коллекции бренда показывают на New York Fashion Week.

Paskal

Бренд Юлии Паскаль, создан в 2010 году, известен романтическими и женственными коллекциями, часто с использованием техники лазерной резки тканей.

Украинские бренды все чаще появляются в шоу мировых знаменитостей и на страницах ведущих fashion-изданий. Это свидетельствует не только об их творческом успехе, но и о формировании репутации Украины как страны с сильными и конкурентными культурными продуктами.