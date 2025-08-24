Після здобуття незалежності Україна пережила складні трансформації: від економічної кризи 90-х до поступового відновлення та інтеграції у світову економіку. Цей період став часом народження нових бізнесів, які змогли не тільки вижити в умовах невизначеності, а й закріпитися на внутрішньому ринку та вийти за його межі.

Сьогодні українські бренди представлені на міжнародних ринках, у сегментах від харчової промисловості до ІТ і моди. Як незалежна Україна поступово формує власну економічну ідентичність на міжнародній арені розбирався 24 Канал.

Бізнес у 90-х: якими були правила гри?

Початок ринкових реформ відкрив простір для підприємництва. На цьому ґрунті виникли компанії, які пізніше перетворилися на бренди-лідери. 90-ті сформували ключові бізнес-звички – гнучкість, вміння швидко адаптуватися та орієнтацію на виживання в умовах конкуренції.

Серед тодішніх "новачків": Фокстрот, Сільпо, ПУМБ, косметичний бренд Біокон і навіть перші локальні виробники напоїв, які згодом стали національними символами. Деякі з цих компаній сьогодні входять до переліку найбільших українських гравців ринку.

Які топ-бренди з'вились після 1991 року?

Продукти харчування та споживчі товари

Roshen

Одним із найяскравіших прикладів успіху став кондитерський гігант Roshen. Заснована у 1996 році корпорація швидко стала найбільшим кондитерським виробником країни. Солодощі Roshen експортуються у понад 30 країн, включаючи ЄС, США та Канаду.

Миронівський хлібопродукт (MHP)

Агрохолдинг, відомий брендом "Наша Ряба", почав свою діяльність у 1998 році. Наразі це один із найбільших експортерів курятини до ЄС, Близького Сходу та Африки. MHP є прикладом того, як український агробізнес зміг інтегруватися у світовий ринок.

Obolon

Виробник пива та безалкогольних напоїв, заснований у 1980 році. Продукція Obolon експортується до понад 20 країн, зокрема до США, Канади, Ізраїлю та країн ЄС. Компанія активно розвиває експортні напрямки та інвестує в модернізацію виробництва, що дозволяє їй конкурувати на міжнародному ринку.

Серед брендів, що народилися у 90-х, варто відзначити Sandora – виробника соків, який став справжнім лідером ринку і пізніше був придбаний PepsiCo.

ІТ та технології

Не менш важливою є історія українських IT-компаній. Зокрема, Grammarly став одним із найуспішніших українських стартапів, який допомагає мільйонам користувачів у світі вдосконалювати письмову англійську.

Eleks

IT-компанія зі Львова (1991), яка стала глобальним постачальником програмного забезпечення та консалтингу. Її клієнтами є корпорації зі США, Канади та Європи. Eleks входить до переліку найбільших аутсорсингових компаній Східної Європи.

Grammarly

Глобальна компанія, заснована у 2011 році українськими розробниками. Її основний продукт – онлайн-інструмент для перевірки граматики та стилістики текстів. Ввикористовується мільйонами користувачів по всьому світу. Grammarly має офіси в США та Україні, а також залучає інвестиції від провідних венчурних капіталістів.

GitLab

Платформа для DevOps, заснована у 2011 році українським розробником Дмитром Запорожцем. GitLab дозволяє командам розробників ефективно співпрацювати над програмним забезпеченням. Компанія має офіси в США та інших країнах, а її продукт використовують тисячі компаній по всьому світу.

Мода та дизайн

Українська індустрія моди зробила великий крок уперед після 2010-х, і сьогодні багато локальних брендів відомі у світі.

Frolov

Бренд високої моди, заснований у 2010 році дизайнером Іваном Фроловим. Колекції бренду презентуються на Ukrainian Fashion Week та Paris Fashion Week. Frolov відомий інноваційним підходом до дизайну та використанням нетрадиційних матеріалів, що робить його колекції впізнаваними на світових подіумах.

Ruslan Baginskiy

Не менш знаковим є бренд Ruslan Baginskiy. Його головні убори носять Мадонна, Белла та Джіджі Хадід, Брітні Спірс та інші зірки. Впізнаваний капелюх із ініціалами RB став символом сучасної української моди на глобальному рівні.

Guzema Fine Jewelry

Бренд Валерії Гуземи, відомий мінімалістичними та елегантними ювелірними прикрасами, які прикрашають образи першої леді, топ-моделей і зірок, серед яких Джулія Робертс та Камала Гарріс. Guzema також відома благодійною діяльністю, поєднуючи комерційний успіх із соціальною відповідальністю.

Bevza

Бренд заснований у 2006 році Світланою Бевзою, відомий мінімалістичним стилем і високою якістю. Колекції бренду показують на New York Fashion Week.

Paskal

Бренд Юлії Паскаль, створений у 2010 році, відомий романтичними та жіночними колекціями, часто з використанням техніки лазерного різання тканин.

Українські бренди дедалі частіше з'являються у шоу світових знаменитостей і на сторінках провідних fashion-видань. Це свідчить не лише про їхній творчий успіх, а й про формування репутації України як країни з сильними і конкурентними культурними продуктами.