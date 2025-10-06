Первый украинский финтех-единорог: monobank оценили в более чем миллиард долларов
Украинский IT-холдинг Fintech-IT Group, который создал экосистему mono и разрабатывает программное обеспечение для monobank, привлек инвестицию от Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) - по оценке компании более 1 миллиарда долларов.
monobank – первый финтех-единорог?
Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский, передает 24 Канал. Таким образом, Fintech-IT Group становится первым украинским финтех-единорогом – частной компанией, стоимость которой превысила 1 миллиард долларов без публичного листинга на бирже.
Что известно об инвестиции?
UMAEF – корпорация штата Делавэр, работающая под наблюдением Государственного департамента США. Фонд не только осуществил прямую инвестицию, но и возглавил консорциум американских частных инвесторов, которые присоединились к соглашению.
Справочно. В состав Fintech-IT Group входят компании:
– "Финтек Бэнд",
– "Килобайт1024", "Шейк-ту-Пей",
– "Эй Си Ди Си Процессинг".
Холдинг является разработчиком цифровых решений для АО "УниверсалБанк", который реализует проект monobank.
Менее чем за 8 лет monobank стал вторым крупнейшим банком страны по количеству платежных карт физических лиц и предпринимателей и стабильно входит в топ-35 необанков мира по версии CNBC.
Что говорят в компании?
Мы благодарны UMAEF за доверие и поддержку. Верим, что это сотрудничество откроет новые возможности для развития технологий, которые принесут клиентам еще больше пользы. Это также мощный сигнал – даже во время большой войны ведущие американские инвесторы инвестируют в украинскую экономику,
- отметили Олег Гороховский и Михаил Рогальский, соучредители Fintech-IT Group.
Заметьте. Представитель UMAEF войдет в состав совета директоров холдинга, что углубит стратегическое сотрудничество между сторонами.
Что известно о UMAEF?
Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) – фонд, создан Конгрессом США в 1994 году. Под управлением опытных американских бизнес-профессионалов он инвестирует в компании из Украины и Молдовы, имеющие потенциал для развития в сферах, интересных американским инвесторам.
За время своей деятельности UMAEF инвестировал более 190 миллионов долларов в 143 компании, которые вместе создали более 27 000 рабочих мест. Фонд также известен своим участием в создании Horizon Capital.
Что означает "единорог"?
Термин "единорог" в бизнесе означает частный стартап с рыночной капитализацией более 1 миллиарда долларов США. Появление первого финтех-единорога из Украины свидетельствует об укреплении позиций украинской ІТ-экономики на глобальной арене, несмотря на войну и вызовы для бизнеса.