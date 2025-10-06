Український IT-холдинг Fintech-IT Group, який створив екосистему mono та розробляє програмне забезпечення для monobank, залучив інвестицію від Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) — за оцінкою компанії понад 1 мільярд доларів.

monobank – перший фінтех-єдиноріг?

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський, передає 24 Канал. Таким чином, Fintech-IT Group стає першим українським фінтех-єдинорогом – приватною компанією, вартість якої перевищила 1 мільярд доларів без публічного лістингу на біржі.

Що відомо про інвестицію?

UMAEF – корпорація штату Делавер, що працює під наглядом Державного департаменту США. Фонд не лише здійснив пряму інвестицію, а й очолив консорціум американських приватних інвесторів, які долучилися до угоди.

Довідково. До складу Fintech-IT Group входять компанії:

– "Фінтек Бенд",

– "Кілобайт1024", "Шейк-ту-Пей",

– "Ей Сі Ді Сі Процессінг".



Холдинг є розробником цифрових рішень для АТ "УніверсалБанк", який реалізує проєкт monobank.

Менш ніж за 8 років monobank став другим найбільшим банком країни за кількістю платіжних карток фізичних осіб і підприємців та стабільно входить до топ-35 необанків світу за версією CNBC.

Що кажуть у компанії?

Ми вдячні UMAEF за довіру й підтримку. Віримо, що ця співпраця відкриє нові можливості для розвитку технологій, які принесуть клієнтам ще більше користі. Це також потужний сигнал – навіть у час великої війни провідні американські інвестори інвестують в українську економіку,

— зазначили Олег Гороховський і Михайло Рогальський, співзасновники Fintech-IT Group.

Зауважте. Представник UMAEF увійде до складу ради директорів холдингу, що поглибить стратегічну співпрацю між сторонами.

Детальніше про UMAEF?

Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) – фонд, створений Конгресом США у 1994 році. Під управлінням досвідчених американських бізнес-професіоналів він інвестує у компанії з України та Молдови, які мають потенціал для розвитку у сферах, цікавих американським інвесторам.

За час своєї діяльності UMAEF інвестував понад 190 мільйонів доларів у 143 компанії, які разом створили понад 27 000 робочих місць. Фонд також відомий своєю участю у створенні Horizon Capital.

Що означає "єдиноріг"?

Термін "єдиноріг" у бізнесі означає приватний стартап із ринковою капіталізацією понад 1 мільярд доларів США. Поява першого фінтех-єдинорога з України свідчить про зміцнення позицій української ІТ-економіки на глобальній арені, попри війну та виклики для бізнесу.