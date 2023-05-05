Борьба с дезинформацией и помощь СНБО: украинский стартап привлек важные инвестиции
Источник:DOU
Украинская компания по искусственному интеллекту, созданная в ответ на полномасштабное вторжение России, успешно завершила инвестиционный раунд и рассказала о дальнейших планах.
Стартап Osavul основали в марте 2022 года Дмитрий Плешаков и Дмитрий Билаш. У предпринимателей есть опыт работы в сфере IT-разработок и искусственного интеллекта. Главные фокусы компании сосредоточены на следующих вопросах: противодействие дезинформации, анализ информационной среды и кибербезопасность.
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Миллионные инвестиции для украинского стартапа
Osavul удалось привлечь инвестиции в размере 1 миллион долларов от украинского венчурного фонда SMRK, функционирующего с 2013 года. Привлеченные средства компания направлена на маркетинг и развитие технологической платформы.
Таким образом, бизнесмены планируют добиться нового уровня анализа информационной среды. Также называют следующие цели:
- Выход на международные рынки;
- Развитие сотрудничества с иностранными компаниями и правительственными организациями.
Osavul сфокусирован на борьбе с дезинформацией, информационными атаками, influence operations и foreign interference. Мы защищаем от этих угроз государства, компании и общество. Вызовов в нашей сфере немало – от поляризации мира до генеративных моделей и произвола техногигантов (на примере Илона Маска),
– рассказал о компании Дмитрий Плешаков.
Добавим, что Центр противодействия Дезинформации при СНБО и обороне и другие украинские ведомства, связанные с безопасностью и обороной, уже используют программное обеспечение Osavul. Команда, развивающая проект, начала сотрудничество с государством в качестве волонтеров после начала полномасштабной агрессии России.