За последний месяц более 20 крупных международных компаний решили полностью прекратить свою деятельность на территории России. В списке есть много известных брендов, уход которых станет для России мощнейшим как экономическим, так и репутационным ударом.

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Какие компании покинули Россию в течение месяца

За последний месяц выходом из рынка окупантов отличились более 20 крупных международных компаний. Среди них – Mercedes-Benz, создающий автомобили класса люкс, KFC, гигант разработки игр Electronic Arts и другие.

Впрочем, по оценке KSE Institute, только часть компаний полностью свернула свою деятельность в России. Некоторые компании как ни в чем не бывало продолжают работать на российском рынке, еще некоторые замерли в ожидании, чтобы самому не подвергнуться санкциям.

Лишь 18,2% иностранных компаний, которые имели открытые локальные компании и получали прибыль в России, полностью свернули деятельность и окончательно покинули российский рынок, тогда как 27,4% выжидают и 23,7% компаний с иностранными инвестициями продолжают работать на рынке агрессора без ограничений. Еще 30,7% объявили о планах свернуть деятельность и выйти из России в ближайшее время,

– говорится в исследовании.

Также KSE Institute показал следующие данные:

233 компании полностью прекратили деятельность в России;

1203 бизнеса свернули деятельность и сообщили о желании уехать из России;

1240 компаний продолжают работать в России и не собираются покидать этот рынок;

509 компаний прекратили инвестиции в Россию, но не прекратили деятельность и продолжают выжидать.

Те компании, которые покинули Россию, генерировали прибыль в 55,4 миллиарда долларов и обеспечивали около 400 тысяч рабочих мест.