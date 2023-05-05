Боротьба з дезінформацією та допомога РНБО: український стартап залучив важливі інвестиції

Українська компанія зі штучного інтелекту, яку створили у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії, успішно завершила інвестиційний раунд та розповіла про подальші плани.

Стартап Osavul заснували у березні 2022 року Дмитро Плєшаков та Дмитро Білаш. Підприємці мають досвід роботи у сфері IT-розробок та штучного інтелекту. Головні фокуси компанії зосередженні на таких питаннях: протидія дезінформації, аналіз інформаційного середовища та кібербезпека.

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Мільйонні інвестиції для українського стартапу

Osavul вдалося залучити інвестиції у розмірі 1 мільйона доларів від українського венчурного фонду SMRK, який функціонує з 2013 року. Залучені кошти компанія має на меті спрямувати на маркетинг та розвиток технологічної платформи.

До теми! Інвестиційний раунд стартапу вдалося закрити ще у лютому 2023 року, проте повідомили про це лише у травні, згідно з Forbes.

Таким чином, бізнесмени планують досягти нового рівня аналізу інформаційного середовища. Також називають такі цілі:

Вихід на міжнародні ринки;

Розвиток співпраці з іноземними компаніями та урядовими організаціями.

Osavul сфокусований на боротьбі з дезінформацією, інформаційними атаками, influence operations та foreign interference. Ми захищаємо від цих загроз держави, компанії та суспільство. Викликів у нашій сфері чимало – від поляризації світу до генеративних моделей і свавілля техногігантів (на прикладі Ілона Маска),

– розповів про компанію Дмитро Плєшаков.

Додамо, що Центр протидії Дезінформації при РНБО та оборони та інші українські відомства, які пов'язані з безпекою та обороною, уже використовують програмне забезпечення від Osavul. Команда, яка розвиває проєкт, почала співпрацю з державою у ролі волонтерів після початку повномасштабної агресії Росії.