Все для удобства клиентов: как Укрпочта изменит график работы

С 1 июля Укрпочта сменит график работы. К такому шагу прибегли, чтобы клиенты могли посетить отделение практически в любое время.

Укрпочта настроена делать все для того, чтобы клиенты всегда могли воспользоваться отделением. Для этой цели компания объявила об изменениях в графике работы.

Читайте также Посылки в США теперь дешевле в разы: "Новая почта" сообщила о новых тарифах

Как теперь будет работать Укрпочта

Как сообщили в компании, теперь отделения будут работать максимально возможное время. Также они будут открыты в выходные, ведь в будни не у всех есть возможность воспользоваться почтой.

Вместе с тем те отделения, которые расположены в торговых центрах и на территориях рынков, смогут работать только согласно графику этих объектов. Что касается сельских стационарных отделений, то теперь они будут работать 5 дней в неделю, а не 2 – 3, как это было раньше.

Также сообщается, что это не последнее обновление в графиках работы почты, ведь компания хочет сделать отделения максимально доступными для клиентов. Поэтому перед посещением отделений клиентов просят проверять график их работы на сайте, в мобильном приложении, в чат-боте или обращаться по телефону 0 800 300 545.