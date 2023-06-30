Укрпошта налаштована робити все для того, аби клієнти завжди могли скористатися відділенням. Задля цієї мети компанія оголосила про зміни у графіку роботи.

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Як тепер працюватиме Укрпошта

Як повідомили у компанії, тепер відділення будуть працювати максимально можливий час. Також вони будуть відкритими у вихідні, адже в будні не у всіх є можливість скористатися поштою.

Разом з тим, ті відділення, які розташовані у торгових центрах та на територіях ринків, зможуть працювати лише згідно з графіком цих об'єктів. Що стосується сільських стаціонарних відділень, то тепер вони працюватимуть 5 днів на тиждень, а не 2 – 3, як це було раніше.

Також повідомляється, що це не останнє оновлення у графіках роботи пошти, адже компанія хоче зробити відділення максимально доступними для клієнтів. Тому перед відвідуванням відділень клієнтів просять перевіряти графік їх роботи на сайті, у мобільному додатку, в чат-боті, або звертатися за телефоном 0 800 300 545.