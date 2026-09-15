Новые тарифы не спасут УЗ: как планируют решить проблемы с пассажирскими перевозками

Дальнейшее повышение тарифов на грузовые перевозки может создать для Укрзализныци больше проблем, чем решить ее финансовые трудности. Бизнес считает, что из-за удорожания перевозок предприятия будут все чаще выбирать автотранспорт, а это еще сильнее сократит грузовую базу железной дороги.

Почему бизнес выступает против нового повышения тарифов

Президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков на заседании профильного подкомитета Верховной Рады по вопросам железнодорожного транспорта заявил, что финансовые проблемы Укрзализныци не следует решать за счет грузоотправителей, пишет УНИАН.

По его словам, после повышения грузовых тарифов на 30% с августа грузопоток уже начал сокращаться. Дополнительным фактором давления стало почти полное закрытие морского коридора. На этом фоне новое повышение тарифов, по мнению Каленкова, только ухудшит ситуацию.

Это дорога в никуда. Если снова повышать тарифы, предприятия будут еще активнее переходить на автотранспорт,

– заявил Каленков.

Он также подчеркнул, что еще до последнего повышения украинские железнодорожные тарифы были выше, чем в Польше, Словакии и ряде других европейских стран.

Что предлагают сделать с пассажирскими перевозками

Одним из вариантов снижения финансовой нагрузки на грузовой сегмент бизнес называет введение PSO для пассажирских перевозок.

Соответствующий законопроект уже внесен в Верховную Раду. Речь идет о механизме, при котором государство будет заказывать у Укрзализныци междугородние, пригородные и международные пассажирские перевозки.

При этом бюджет должен компенсировать разницу между фактической стоимостью перевозки и тарифом, который платит пассажир.

Этот подход правильный и соответствует европейской практике. Если государство решает, что стоимость билетов будет ниже себестоимости перевозки, разницу должно компенсировать государство через бюджет,

– отметил он.

Что еще предлагает бизнес

Каленков считает, что финансовые проблемы "Укрзализныци" нужно решать с помощью отдельных инструментов государственной транспортной и промышленной политики. Среди возможных вариантов он назвал:

целевое финансирование "Укрзализныци";

восстановление "коридоров солидарности" для украинских грузов;

создание так называемого "железнодорожного Рамштайна".

Последний вариант предусматривает отдельный формат координации с международными партнерами. Его целью могло бы стать централизованное привлечение для УГО локомотивов, запчастей и другой необходимой помощи сразу от нескольких стран.

По словам Каленкова, эти предложения были озвучены во время заседания подкомитета, а представители Министерства инфраструктуры их поддержали.

Аграрный бизнес также просит отложить повышение

Проблема тарифов УЗ касается не только промышленных предприятий. Ранее Всеукраинский аграрный совет и ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" призвали премьер-министра Сергея Корецкого отложить повышение тарифов Укрзализныци на грузовые перевозки.

Представители аграрного сектора считают, что решение о повышении принимается в критический для производителей момент. По их мнению, оно может привести к дальнейшему росту убытков, сокращению экспорта и ухудшению общей ситуации в экономике.