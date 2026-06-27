Как оценивают решение Укрзализныци

Этот сложный вопрос, в частности, был поднят на Конференции по восстановлению в Гданьске. Своё мнение высказал заместитель директора Европейского банка реконструкции и развития в Украине Марк Магалецкий, сообщает компания.

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Топ-менеджер ЕБРР подчеркнул, что после обеспечения бесперебойной работы в условиях войны перед Укрзализныцей стоит новый вызов – укрепление ее финансовой устойчивости. Поэтому компания вместе с украинским правительством должна переосмыслить свою деятельность.

Бизнес-модель, которая работала в течение последних 30 лет, вероятно, исчерпала свой потенциал… Пересмотр тарифов на грузовые перевозки – это сложное, болезненное, но необходимое решение,

– считает он.

Кроме того, Магалецкий положительно оценил введение в Украине механизма компенсации общественно значимых пассажирских перевозок (PSO). По его мнению, этот инструмент должен работать на постоянной основе и охватывать также пригородные маршруты.

Генеральный директор по вопросам мобильности и транспорта Еврокомиссии Магда Копчинская отметила шаги правительства, направленные на поддержку Укрзализныци, а также добавила, что ей предстоит "пройти глубокую трансформацию в процессе евроинтеграции".

К слову, ЕБРР готов и в дальнейшем финансировать развитие компании, однако предпосылкой для расширения поддержки является обеспечение ее долгосрочной финансовой устойчивости. С начала полномасштабной войны банк уже предоставил более 700 миллионов евро.

Напомним, весной Укрзализныця впервые с 2024 года повысила стоимость постельного белья в пассажирских поездах – до 95 гривен в плацкартах и купе, а также до 180 гривен в люксах.