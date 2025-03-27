Ставка на экспорт: прибыль винницкого Bob Snail выросла до 1,5 миллиарда гривен за год

Украинский производитель натуральных сладостей Bob Snail, фабрика которого расположена в Винницкой области, продолжает масштабную экспансию на международный рынок.

Географию экспорта расширили

В 2024 году компания увеличила географию экспорта до 39 стран и нарастила выручку на 30%, превысив отметку в 1,5 миллиард гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes Ukraine.

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Первый продукт бренда – фруктовый ролл "Улитка Боб" – появился на полках магазинов в 2016 году. Сейчас ассортимент компании насчитывает 187 наименований, а кроме 6 собственных магазинов в Украине, Bob Snail развивает ритейл в Польше, где уже открыто 2 магазина.

Выручка компании выросла более чем вдвое

За последние 3 года компания демонстрирует стабильный рост – совокупная выручка выросла в 2,5 раза. Ключом к успеху стало масштабное расширение производства, обновление оборудования и увеличение мощностей.

"Компания вложила значительные средства в развитие", – отметили в пресс-службе Bob Snail, не раскрывая деталей.

Благодаря ставке на натуральность, тренд на здоровое питание и активную международную экспансию, Bob Snail уверенно закрепляет позиции среди мировых производителей полезных снеков.